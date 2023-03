Vier nieuwe arrestaties in onderzoek ontvoering 15-jarige jongen De Pijp

Het busje waarin de jongen werd ontvoerd. Beeld Caspar Huurdeman

Het gaat om een 41-jarige man uit Amsterdam en drie vrouwen van 28, 32 en 35 uit Amsterdam en Amstelveen.

De jongen werd de bewuste dinsdagochtend, op 10 januari, van de Tweede Jan Steenstraat getrokken en in een witte bestelbus gezet. Ongeveer drie kwartier later wisten agenten hem op de A27 te bevrijden.

Drie mannen die bij hem in de bus zaten, werden ter plekke opgepakt op verdenking van ontvoering. Het gaat om een man van 36 uit Weesp, een 35-jarige man uit Amsterdam en een man van 29 uit Almere.

Op camerabeelden van de omgeving van de plek waar de tiener in het busje werd ontvoerd, werden twee mannen en een vrouw gezien. De politie zei te vermoedden dat zij de omgeving in de gaten hielden. Over de precieze verdenkingen tegen de woensdag opgepakte personen doet de politie geen uitspraken.

Eerder werd al gezegd dat een geëscaleerd conflict mogelijk de reden was voor een aantal mensen om het slachtoffer te ontvoeren.

