Vier Nederlanders naar WK sportklimmen

Die sport staat over twee jaar in Tokio voor het eerst op het programma bij de Olympische Spelen.



De Amsterdamse Nikki van Bergen doet mee in het leadklimmen. In die discipline worden de routes, hoe hoger je komt, steeds moeilijker. Degene die het verst geraakt, wint. Vera Zijlstra en Nicky de Leeuw zijn gespecialiseerd in de klasse 'boulderen'. In korte routes wordt er op klimwanden van zo'n 5 meter hoog geklommen.



De derde discipline bij het muurklimmen is 'speed'. Daarbij gaat het er om wie als snelste boven is op een wand van 15 meter hoog. Jorg Verhoeven is de vierde Nederlandse deelnemer. Hij kan in alle klassen uit de voeten.



Het WK in Innsbruck is van 6 tot en met 16 september.



Bij de Spelen in Tokio mogen bij zowel de mannen als de vrouwen de beste twintig muurklimmers van de wereld meedoen. Verhoeven en De Leeuw zijn daar sowieso niet bij. Zij stoppen na het WK.



