Vier misvattingen over de handgranaten in de stad

Binnen 24 uur werden afgelopen week op drie plaatsen in de stad handgranaten achtergelaten: op het Bijlmerplein, op een bedrijventerrein in Zuidoost en bij een hotel in de Korte Van Eeghenstraat vlak bij het Vondelpark.



De vondst van dit soort levensgevaarlijk oorlogstuig is niet langer uitzonderlijk. Terwijl het gevaar bij explosie groot is: toen in juli vorig jaar in West een handgranaat explodeerde, boorde een granaatscherf zich via een raam met dubbel glas in een ledikant waarin een baby lag te slapen.