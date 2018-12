Vier mannen vrijgesproken van cocaïnehandel met taxi's

Dat heeft de rechtbank in Amsterdam donderdag geoordeeld.



De mannen werden er onder meer van verdacht taxi's te hebben bestuurd met daarin verborgen ruimtes voor het vervoeren van drugs. Ook zouden twee van hen medeplichtig zijn geweest aan het witwassen van geld en horloges. Dit alles vond plaats tussen november 2014 en mei 2015.



Het staat vast dat het viertal meerdere malen criminele Albanezen vervoerde waarvan zeker is dat zij in drugs handelden. De Albanezen werden naar woningen gebracht waar tijdens doorzoekingen voorwerpen en sporen van verdovende middelen zijn aangetroffen. Deze panden werden enkel gebruikt als opslag en voor distributie van drugs.



Versluierd taalgebruik

De rechtbank oordeelde echter dat er onvoldoende te bewijzen valt dat de vier mannen wetenschap hadden van de handel in verdovende middelen. Het is niet gebleken dat de verdachten op enig moment met de Albanezen hierover hebben gesproken, ook hebben ze niet niet met hen in versluierd taalgebruik gecommuniceerd.



Daarnaast kan niet worden vastgesteld dat de verdachten de verborgen ruimtes in de taxi's gebruikten, aldus de rechtbank, laat staan dat zij er de verdovende middelen in vervoerden.