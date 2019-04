Vier mannen opgepakt voor wapenhandel

Vrijdag zijn twee verdachten aangehouden in Amsterdam, de derde in een kliniek in Heiloo waar hij verbleef. Vorige week vrijdag werd in Heemstede al een verdachte opgepakt die in het bezit was van zeven vuurwapens.



"Het gaat om gasalarmpistolen die zijn omgebouwd tot echte vuurwapens'', aldus de politie. "Er zijn al schietincidenten geweest waarbij dit soort omgebouwde vuurwapens gebruikt is.''



De politie begon het onderzoek na een tip over iemand die bij vuurwapenhandel betrokken zou zijn. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.