Vier mannen aangehouden voor drugshandel en witwassen

Honderdduizenden euro’s heeft de politie in beslag genomen. Beeld Politie

De recherche hield de groep al een tijdje in de gaten en kwam na ‘uitgebreid opsporingsonderzoek in beeld’. Ook deed de politie invallen op diverse locaties in Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Lelystad, Zandvoort en Spanje. Daarbij zijn grote hoeveelheden softdrugs, elf voertuigen, zes vuurwapens en honderdduizenden euro’s contant geld in beslag genomen.

De verdachten zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijven nog zeker veertien dagen vastzitten.