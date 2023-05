Vier jonge Amsterdammers aangehouden voor overval juwelier in Leiden

Beeld Joris van Gennip

Kort na de overval in maart was al een 14-jarig meisje uit Landsmeer aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze is na twee weken voorlopige hechtenis weer in vrijheid gesteld, maar blijft verdachte in de zaak.

Het meisje belde rond 10.30 uur aan bij de juwelier. Op het moment dat de juwelier de deur voor haar opende, stormde twee gewapende jongens naar binnen. Het personeel werd bedreigd terwijl een andere dader een vitrine probeerde in te slaan. De twee gingen er al snel zonder buit weer vandoor.