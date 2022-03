Vier jaar uit het leven van stadsnomade Ronnie in foto’s gevangen

Fotograaf Nynke Brandsma volgt met haar camera al bijna vier jaar stadsnomade Ronnie, ook tijdens zijn verhuizing vorige week, 150 meter verderop in het Westelijk Havengebied. ‘Je ligt wel vaak te slapen.’

Stadsnomade Ronnie (50) vindt dat hij er best op vooruit is gegaan, met zijn nieuwe plekje in het Westelijk Havengebied. “Ik sta prima. Als je niet zoveel spullen hebt, kun je heel snel verhuizen.”

Ruim twee jaar werden Ronnie en zijn groep van zo’n veertig stadsnomaden gedoogd op ’t Landje langs de Westpoortweg. Maar voor 1 april moeten ze daar weg. “Anders krijg je rechten,” zegt Ronnie.

150 meter verderop

De gemeente heeft daarom 150 meter verderop een nieuw landje aangelegd, verhard met grint en elektra en water. De douches en toiletten zijn nog onderweg. Ze staan vast bij de Duitse douane.

Met veertig andere stadsnomaden woonde Ronnie op het oude landje. Beeld Nynke Brandsma

De meeste stadsnomaden staan nog op de oude plek, maar Ronnie heeft alvast een nieuw, mooi hoekje met twee caravans, samen met zijn gappie Tom. Er staat een flink arsenaal met gereedschap, een legerbed, visspullen, een houtkachel, een barbecue. De verhuizing is overigens voor het grootste deel voor rekening van Tom gekomen.

Ronnie: “Ik heb niks gedaan! Ik lag nog in mijn bed.”

“Ja,” zegt fotograaf Nynke Brandsma (35), “daar heb ik een foto van.”

Ronnie vermaakt zich met een oude fietsband. Beeld Nynke Brandsma

Blijdschap

In 2017 zocht Brandsma een project voor haar opleiding aan de Fotoacademie. Brandsma: “In het begin kwam ik zonder camera, en leerde de hele groep kennen. Ronnie stal mijn hart. Zijn blijdschap, zijn vriendelijkheid. Ronnie is een ontzettend lieve man.”

Tom steekt zijn duim omhoog.

Wat vindt Ronnie ervan, dat hij de hele tijd wordt gefotografeerd? “Bij haar vind ik het niet zo erg,” zegt hij. “Ze is altijd vrolijk.”

Is hij dan al zoveel vaker gefotografeerd? “Ik ben een hele beroemdheid! Ik heb vijf miljoen hits, en ik krijg er geen cent voor. Maar met Nynke is het nooit vervelend. Ze vraagt het altijd netjes.”

Brandsma: “Je ligt wel vaak te slapen als ik je fotografeer.”

Ronnie: “Ik slaap ook veel.”

Een scheerbeurt in de buitenlucht. Beeld Nynke Brandsma

Timmerman

In een vorig leven was Ronnie timmerman, en dat is goed te zien aan de hoeveelheid gereedschappen in zijn tuin van grint.

Hij wijst naar een paar kokers van gaas, omwikkeld met plastic. “Dat is om wiet in te houden. Dan komt de wind er niet doorheen.”

Hij werd geboren in Dordrecht en groeide op in Lekkerland. Hoe is hij hier verzeild geraakt? “Dat is weer een heel ander verhaal,” zegt Ronnie, en daar laat hij het bij.

Kwetsbaar

Een fotoreportage over stadsnomaden is al vaak gedaan, werd tegen Brandsma op de fotoacademie gezegd, maar ze besloot het toch te doen. Brandsma: “Ze kwamen vaak in het nieuws, en niet altijd positief: gebruikers, vervelend, overlast. Maar ik wilde weten hoe ze echt zijn. Ronnie is gewoon normaal, en een kwetsbaar persoon.”

Ze raakte gefascineerd door het leven van een stadsnomade. “Hier kun je zien wat een normaal mens mist, en ook wel benijdt. We willen allemaal wel een stukje van dit leven. Een vrij, zelf vormgegeven leven, zonder te veel regels.”

De komende maanden gaan Ronnie en Tom een overdekte buitenkeuken bouwen, goed, vooral Tom dan. Brandsma gaat ook dat vastleggen.

Brandsma: “Dit project heeft geen begin of einde. Ik vind het leven van Ronnie interessant. Daarom ga ik door. Dit heeft geen stopknop.”

Drone

“Hé, een drone!” roept Ronnie. Hij haalt een verrekijker uit een caravan. Hij volgt de drone tot die uit beeld is.

Wat kwam dat ding doen? “Ik weet het niet,” zegt Ronnie. “Hij zal wel luchtfoto’s maken. De boel in de gaten houden.”