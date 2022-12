Vier jaar cel voor rapper B12 van Zone6, vooral voor bezit acht wapens en ruim ton cash

Beeld Videostill

Zijn zus Euredice O. (28) krijgt 180 uur werkstraf voor haar poging een groot deel van het geld in een auto te verstoppen.

Tassen vol geld en wapens

Een arrestatieteam had O. op 17 mei 2022 in Holendrecht aangehouden op verdenking van wapenhandel. Een onbekend gebleven kennis met het Snapchat-alias ‘Neil Armstrong’ belde vervolgens naar zijn zus en zei dat haar broer was gearresteerd en dat spullen ‘weg moesten’ uit haar huis in Almere.

Ze raakte in paniek en vond onder het bed in de logeerkamer waar haar broer soms sliep een doos vol geld, een grote sporttas en een big shopper. Ze kieperde het geld in de sporttas en zette daar ook de zware big shopper in. Ze legde de sporttas vervolgens in een rode Renault Twingo die in de straat stond geparkeerd.

De politie stond in de buurt al te wachten om huiszoeking in haar huis te doen en vond in de sporttas meer dan een ton aan contanten, plus het aanvalsgeweer, de zeven pistolen en munitie. Omdat de tas met de wapens zat dichtgeknoopt en ze in paniek mogelijk niet besefte dat die ongewoon zwaar was, acht de rechtbank niet bewezen dat zij wist van de wapens.

Haar broer ontkent ook van de wapens te hebben geweten, maar hem gelooft de rechtbank niet. Zijn dna zat op twee pistolen en zijn vingerafdrukken zaten op de big shopper. Dat hij de geladen wapens had gestasht (verstopt) in het huis waar zijn zus met haar zoontje van vijf jaar woonde en die wapens ook voor het kind ‘voor het grijpen lagen’, noemt de rechtbank ‘zeer zorgelijk’ en ‘levensgevaarlijk’.

O. ‘denkt erg lichtvaardig over het bezit van vuurwapens’, oordeelt de rechtbank, ‘terwijl Nederland, en vooral Amsterdam, de laatste jaren te maken heeft met steeds meer en heftiger vuurwapengeweld’.

Wapenhandel

De rechters geloven evenmin dat hij voor kennissen weleens grote geldbedragen telde met de geldtelmachine die hij op de logeerkamer van zijn zus had. Het ligt meer voor de hand dat hij veel contant geld had verdiend met wapenhandel, waarvoor ook door hem gevoerde chatgesprekjes sterke aanwijzingen vormen, plus foto’s van wapens in zijn telefoon, waaronder foto’s van het aanvalsgeweer.

Ook de 2 Rolexen, de gouden ketting, de Louis Vuitton-tas en 68 Google Pixel-smartphones die in het huis van zijn moeder in Holendrecht lagen plus een Ford Fiësta moet hij van misdaadopbrengsten hebben gekocht. Hij heeft al een strafblad van tien kantjes en was pas kort vrij na een celstraf van 30 maanden voor het ontvoeren van een vrouw en haar dochters van 7 en 3 jaar, samen met de criminele frontman Joey AK van Zone6. Alleen omdat hij nog jong is, geven de rechters hem een jaar minder straf dan de 5 jaar die de officier van justitie had gevorderd.

Zijn zus krijgt vooral een lagere straf dan de aanklaagster had gevraagd (240 uur werkstraf plus een half jaar voorwaardelijk), omdat ze is vrijgesproken van het wapenbezit, ze het geld maar minuten in handen had en ze door haar voorarrest haar huis al is kwijtgeraakt en enorm is geschrokken van het gebeurde.