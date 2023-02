Vier jaar cel voor plaatsen van explosief bij woningen in Comeniusstraat

De schade bij de Comeniusstraat. Beeld Wouter Laumans

Omwonenden van de Comeniusstraat werden in de vroege ochtend van zondag 22 mei 2022 wakker van een enorme explosie, waarbij bijna alle ramen van omliggende woningen sneuvelden. Bewoners omschreven de situatie als ‘een oorlogsgebied’, enkelen van hen durfden na de aanslag een tijd niet meer thuis te slapen.

Flitspoeder

De aanslag vond plaats met flitspoeder, zeer explosief materiaal dat onder andere in zwaar vuurwerk wordt gebruikt. “Het is wonderbaarlijk dat er geen gewonden zijn gevallen,” zei een woordvoerder van de politie destijds. “Het gebeurde op een tijdstip dat mensen vaak hun hond uitlaten of een rondje gaan hardlopen. Dit had zomaar anders kunnen aflopen.”

De politie kwam vlak na de explosie Levito D. op het spoor en deze werd aangehouden in zijn woning in Amsterdam-Noord. In het appartement vond de politie drie wapens: een alarmpistool, een revolver en een pistool met een geluiddemper. Daarnaast werden drugs en een aantal valse ID-bewijzen gevonden. Na de vondst van de wapens en de drugs besloot burgemeester Halsema de woning drie maanden te sluiten.

‘Gevoelens van angst en onrust’

Volgens de rechtbank Amsterdam is bewezen dat Levito D., samen met een ander, het explosief tot ontploffing heeft gebracht. ‘Dit soort strafbare feiten veroorzaakt gevoelens van angst, onrust en onveiligheid in de maatschappij. De verdachte heeft met het plaatsen van dit explosief bijgedragen aan het ontstaan van die gevoelens,’ aldus de rechtbank.

Naast de celstraf moet Levito D. 5000 euro schadevergoeding betalen aan de eigenaar van het pand.