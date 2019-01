Vier jaar cel voor gewelddadige overval in Noord

De 31-jarige overvaller drong op 5 mei vorig jaar de supermarkt binnen en bedreigde met een groot mes de cassière. Twee omstanders die de kassabediende wilden helpen, werden door de man in hun been gestoken.



De straf van de rechter viel zwaarder uit dan de officier van justitie in eerste instantie had geëist. In plaats van drie jaar cel werd gekozen voor vier jaar met een geldboete.



De rechter nam in de beoordeling mee dat er zeer zwaar geweld werd gebruikt door de overvaller. Hij stak in op omstanders en nam de gevolgen voor lief. De man werd daarnaast al eerder veroordeeld voor geweldsdelicten.