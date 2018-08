Vier jaar cel voor gewapende woningoverval

Wiet

De rechter oordeelt dat de straf in overeenstemming is met de gepleegde feiten. 'Het is één van de ergste dingen die een bewoner in zijn huis kan meemaken.' De dader is de slachtoffers in totaal daarom een immateriële schadevergoeding verschuldigd van 9000 euro.



Zelf zegt de man dat hij alleen wiet uit de woning heeft gestolen en daarbij geen wapen mee had. De rechter vindt dat niet aannemelijk, omdat hij later is aangehouden met een geladen pistool op zak. Voor de spullen hebben de bewoners een schade van 27.767 gevorderd.