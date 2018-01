Vier jaar cel voor Amsterdamse crimineel voor mislukte plofkraak

De rechtbank van Zutphen acht bewezen dat Z. de ontploffing veroorzaakte, iets waarvan hij zelf zei zich niets te kunnen herinneren. Door de ontploffing raakte de Rabobank in Didam, een plaatsje in Gelderland, zwaar beschadigd.



De straf komt overeen met de eis van de officier van justitie. Justitie zegt bovendien zeker te weten dat bij de poging meer mensen betrokken waren.



Na de ontploffing werd de gewonde Z. afgezet bij een ziekenhuis in de buurt. Na behandeling vertrok hij uit het hospitaal, waarna hij uiteindelijk twee weken later in Spanje werd aangehouden.



De overwegingen van de rechtbank over de schuld van Z. en de strafmaat zijn nog niet bekend, omdat het vonnis nog niet door alle rechters is ondertekend.



Eerdere celstraffen

Het is al de derde forse celstraf voor Z., die eerder van het gerechtshof vijf jaar en tien maanden kreeg opgelegd voor de wilde overval op een sieradenwinkel in Zaanse Schans in 2011, waarbij Z. en zijn mededaders op hun vlucht een auto van toevallige voorbijgangers kaapten.



Pas nadat de politie hen had neergeschoten, konden Z. en zijn kompanen worden aangehouden. Tijdens die overval zat Z. in een proeftijd van een celstraf van vier jaar.



De plofkraak in Didam pleegde Z. terwijl hij in de proeftijd zat van zijn veroordeling voor de overval in Zaanse Schans. Doordat hij nu schuldig is bevonden, moet hij nog ruim 700 dagen van die oude straf uitzitten.