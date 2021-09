Vier jaar cel geëist tegen Amsterdammer (23) voor mislukte overval op Fred van Leer

Fred van Leer wist zijn belagers eigenhandig weg te jagen. Beeld Brunopress

Het is pas 07.45 uur als op 18 november de bel bij Van Leer gaat. De stylist, woonachtig in Rotterdam, werpt een blik op zijn camerasysteem en ziet een man met PostNL-kledij voor de deur staan. De ‘bezorger’ heeft een grote doos in zijn handen. Het geeft Van Leer een ‘raar gevoel’. Toch doet hij open.

Van Leer, die een bovenwoning heeft, loopt alvast naar de trap. Hij ziet hoe het licht in het trappenhuis op het haar van de man valt en schrikt: de ‘bezorger’ draagt een pruik. Dan begint Van Leer te schreeuwen en deelt hij de eerste trappen uit.

Een tweede persoon - S., denkt justitie - verschijnt en trekt een wapen. Hij roept Van Leer dood te gaan schieten en schreeuwt naar zijn maat dat-ie óók een wapen moet trekken. Later vindt de politie een Glock in het trappenhuis: het pistool blijkt doorgeladen.

‘De dood of de gladiolen’

Tot een schietpartij komt het niet: de stylist weet de mannen trappend weg te jagen. “Ik dacht letterlijk: de dood of de gladiolen,” zal hij aan de politie verklaren. “Het enige dat ik kon doen, was iemand trappen.”

De ene bezorger valt uiteindelijk naar achteren en neemt de tweede persoon in zijn val mee. Onderaan het trappenhuis volgt nog een worsteling met Van Leer, waarna het tweetal vlucht. De chauffeur van Van Leer, die de stylist komt ophalen, rent achter één van de mannen aan, maar stopt als hij bedreigd wordt.

‘Ik vind hem grappig’

Twee weken na de mislukte overval houdt de politie Oualid S. aan. Op zijn telefoon blijken foto’s van de stylist te staan. Ook wordt zijn dna op een bij Van Leer achtergebleven schoen gevonden.

Justitie verdenkt S. van de poging tot overval, het bedreigen - ‘ik schiet je dood’ - van de stylist en wapenbezit. Een tweede verdachte is nooit aangehouden.

S. heeft altijd ontkend bij Van Leer te zijn geweest. Dat herhaalt hij woensdag in de rechtbank, waar de Amsterdammer al na enkele minuten begint te snikken. “Het klopt niet. Ik bén niet in Rotterdam geweest. Het is heel jammer dat ik hier nog steeds zit.” Hij heeft een 'vermoeden’ wie de overvalpoging op zijn geweten heeft, maar durft niet te praten.

Ja, hij had foto's van Van leer op zijn telefoon staan. Die kwamen van Instagram, waar hij zogezegd 'honderden’ bekende Nederlanders volgt. “Ik ken hem van televisie. Hij is stylist, volgens mij. Hij zit bij Chantals Beauty Camper en doet iets met jurken. Ik ben leergierig en wil van alles wat weten. Ik vind hem ook grappig. Dat ‘dag schááát’, bijvoorbeeld.”

S. mocht het proces sinds december in vrijheid afwachten, maar werd in februari opnieuw aangehouden vanwege ontwikkelingen in het onderzoek. Toen de politie die maand voor zijn deur stond, identificeerde de Amsterdammer zich als zijn broertje. S. mocht vervolgens gaan, waarna het broertje - die op S. lijkt - elders werd aangehouden. Twee weken later pakte de politie alsnog de juiste verdachte op.