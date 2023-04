Vier jaar cel en tbs met dwang voor man (72) die drie zoons misbruikte: ‘Vaderfiguur voor wie je hoge prijs betaalde’

Beeld ANP

De Amsterdamse rechtbank legde Clyde V. (72) dinsdag vier jaar cel op, met aftrek van voorarrest van circa elf maanden. Wel denkt de rechtbank dat V. verminderd toerekeningsvatbaar is en daarom tbs met dwangverpleging voor onbepaalde tijd moet krijgen. Daarmee oordeelt de rechtbank anders dan deskundigen ter zitting. Maar de rechter vindt het niet verantwoord dat V. terugkeert in de maatschappij zonder dat het risico op herhaling vermindert.

In 2006 werd V. al tot drie jaar cel veroordeeld voor vier zedendelicten, waaronder het misbruiken van zijn eigen zoon, geboren in 1981. Dat misbruik vond plaats tussen 1981 en 1993. Nu is hij wederom veroordeeld voor het plegen van sek­suele handelingen met vier (andere) aangevers terwijl ze minderjarig waren.

Jeugdvriend

Het gaat om misbruik van zijn eigen zoon (nu 28 jaar oud) tot zijn achtste, een jeugdvriendje (nu 38 jaar oud) van een van zijn andere zoons tot diens twaalfjarige leeftijd, en twee stiefzoons afkomstig uit Nepal van wie de jongste in de afgelopen drie jaar nog is misbruikt.

Al deze jongens hadden gemeen dat V. voor hen een ‘vaderfiguur’ was. Zo ook voor de jeugdvriend, zegt de rechter dinsdag. “Maar daar heeft hij een hoge prijs voor betaald.”

Met zijn jongste slachtoffer mag V. van de rechter de komende vijf jaar geen contact meer opnemen, iets wat hij al probeerde in het huis van bewaring. Doet hij dat toch, dan komt er telkens zeven dagen cel bij, tot maximaal zes maanden.

Geen financieel motief

De rechtbank vindt de verklaringen van de slachtoffers, die leidend waren in het proces, geloofwaardig. In het verweer van V.’s advocaat Tess Bruers, dat hun verklaringen onbetrouwbaar zijn omdat ze met elkaar voor de aangifte zouden hebben overlegd, gaat de rechtbank niet mee.

De rechter vindt daarentegen dat de verklaringen elkaar versterken. “Juist bij zedenzaken met minderjarigen is dat niet vreemd,” zegt de rechter, “want het gaat over wat er in het verborgene is gebeurd.”

Bovendien heeft V. ter zitting bekend dat hij van twee van de vier slachtoffers urine heeft gedronken, zijn biologische zoon oraal heeft bevredigd, en dat hij het ‘leuk vond om jonge jongens orgasmes te geven’, zo zegt de rechter. “Maar hij had vooral oog voor zijn eigen seksuele belangen.”

Het misbruik vond volgens de rechter plaats in V.’s woning, vlak voor of tijdens het slapengaan, en de jongens sliepen vaak bij hem in bed.

V. beweerde zelf ook tijdens de zitting twee weken geleden dat de vier jongens mogelijk een financieel motief hadden voor hun aangifte, maar ook dat laat de rechtbank links liggen. Drie slachtoffers krijgen schadevergoedingen variërend van 20.000 tot 30.000 euro per persoon.