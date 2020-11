Vier gewonden door aanvaring pont en schip op het IJ

Hulpdiensten bij de ponten. Meerdere mensen zijn lichtgewond geraakt toen een pont van vervoerbedrijf GVB in aanvaring kwam met een binnenvaartschip. Beeld ANP

Rond 19.05 uur vond de aanvaring tussen de pont, die onderweg was van Noord naar het station, en het schip plaats. Volgens een woordvoerder zijn vier personen lichtgewond geraakt. Twee van hen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De andere twee personen zijn ter plekke behandeld door ambulancepersoneel.

“De kade stond vol met hulpdiensten,” vertelt Peter Winterman, die rond half 8 uit het station liep. “Een vrouw had bloed op haar voorhoofd, maar was nog wel bij kennis. Meerdere mensen werden geholpen door ambulancepersoneel en hadden isoleerdekens om zich heen geslagen.”

Derde schip

Of het om reizigers van de pont gaat, is niet bekend. Ook de toedracht van het ongeluk is nog onduidelijk. De politie onderzoekt of er mogelijk een derde schip bij het incident betrokken is geweest.

De veerboot is uit de vaart genomen voor onderzoek, meldt een agent ter plaatse. Het terrein is afgezet, zodat er geen reizigers aan boord gaan.

Stond hier een raam naast, nooit verwacht dat de pond vanuit noord naar centraal zo gevaarlijk was pic.twitter.com/q5AmuU9A7u — Jaron Blonk (@JaronBlonk) 20 november 2020

GVB-pont en schip botsen achter A'dam CS. Ik zie meerdere lichtgewonden, onder wie een vrouw met bloed op haar voorhoofd. Agenten ondervragen getuigen. pic.twitter.com/WJvga0x18Z — Peter Winterman (@WintermanAD) 20 november 2020