Vier gewonden bij ongeluk op A10, Ring deels afgesloten

Beeld Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat adviseert automobilisten die vanuit Den Haag komen om te rijden via de A9 en A2. De verwachting is dat de weg nog wel paar uur dicht is vanwege onderzoek en herstelwerkzaamheden.

De Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie is aanwezig om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeluk.