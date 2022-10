Vier gewonden bij aanrijding tussen bus en fietser op Prins Hendrikkade

De plaats van het ongeval op de Prins Hendrikkade. Beeld Corrie Gerritsma

Het ongeluk gebeurde op de kruising tussen de Prins Hendrikkade en de Kalkmarkt. De fietser moest ter plaatse gereanimeerd worden en is daarna naar het ziekenhuis overgebracht. Een van de passagiers is ook naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand kan de politie vooralsnog niets zeggen.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon plaatsvinden, meldt een politiewoordvoerder. Verkeersspecialisten en politie doen momenteel onderzoek. Mogelijk zijn de buspassagiers gewond geraakt omdat er aan de noodrem is getrokken; waardoor passagiers naar voren kunnen schieten.

