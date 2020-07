Vier dagen cel voor We Are Here-leden die in garage Kempering wilden blijven

Garage Kempering op archiefbeeld. Beeld Marc Driessen

De groep uitgeprocedeerde asielzoekers, afkomstig uit Gambia, Guinee-Bissau en Senegal, weigerde in mei de oude Bijlmergarage te ontruimen, ook nadat de mannen van de politie opdracht hadden gekregen het pand te verlaten om de slopers hun werk te laten doen.

Voor het Openbaar Ministerie woog zwaar dat de eerder aangekondigde ontruiming van Kempering in maart was uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. De gemeente regelde in de weken daarna nachtopvang voor de groep in sporthal Elzenhagen en dagactiviteiten in De Ceuvel in Noord.

De verdachten wilden daar geen gebruik van maken en keerden na de ontruiming in mei terug naar de omheinde parkeergarage waar zij vanaf december maanden hadden gebivakkeerd. De officier: “De verdachten hebben de situatie op scherp gezet. Er kon niets anders worden gedaan dan hen aanhouden.”

‘Een farce’

De raadsman van de verdachten wees op de moeizame wijze waarop de bewijsvoering tegen de groep tot stand was gekomen als gevolg van corona. Volgens hem hadden de verdachten in het politiebureau twee telefoons voor hun neus gekregen: een met een advocaat aan de lijn en een met een tolk.

Een farce, aldus de raadsman die de zitting in zijn eentje afhandelde. De taalbarrière maakte het verder onmogelijk om zijn cliënten duidelijk te maken waarvan zij precies werden beschuldigd. “Een verdachte moet weten wat er aan de hand is. Ik heb het niet kunnen uitleggen.”

Mandika en Wolof

De gebrekkige communicatie werd ook tijdens de zitting duidelijk. Het eerste uur ging verloren met het zoeken van de juiste tolk bij de juiste verdachte. De groep sprak een veelheid aan West-Afrikaanse talen zoals Mandinka en Wolof, en een enkeling beschikte over twee verschillende identiteiten.

De officier wees erop dat een bemiddelaar van de gemeente tijdens de gesprekken met de groep over de ontruiming van Kempering zich prima had weten te redden met de Engelse taal. Dat de dagvaarding niet in het Mandinka of Wolof was gesteld, kon het OM volgens haar niet worden aangerekend.

De politierechter was het daar mee eens, maar ging niet volledig mee in de eis van de officier. In plaats van vier dagen celstraf met een proeftijd van twee jaar, kwam de rechter uit op vier dagen zonder proeftijd. Die celstraf hadden de verdachten al kunnen afvinken tijdens hun voorarrest.

De straf was de eerste proeve van het nieuwe, strengere beleid in Amsterdam tegen krakers. Vorig jaar werd een lid van We Are Here veroordeeld tot een celstraf van drie dagen, omdat hij zich schuldig had gemaakt aan lokaalvredebreuk en vernieling. Deze verdachten krijgen een vergelijkbare straf voor hun kraakactie.