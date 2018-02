Vier broers terecht voor uitbuiten asielzoekers

Tegen middernacht zien rechercheurs in Zaandam een van de vier Egyptische broers uit de wasserij naar buiten komen. Terwijl binnen de lichten uitgaan, doet hij de deur op slot.



Binnen zitten nog mensen, liggend op matrassen achter lakens die zo zijn opgehangen zodat ze 's nachts tenminste enige privacy bieden. Ze mogen blijven slapen, maar er is een voorwaarde: dan moeten ze wel een uurtje gratis werken.



Zo ging het vaker, blijkt uit rapporten van observatieteams van de politie. Soms hoefden de 'werknemers' maar tot een uur of negen 's avonds te werken, een enkele keer draaiden de wasmachines tot vier uur in de nacht.



Niet mijn verantwoordelijkheid

Vaak bleven ze slapen, hoewel lang niet altijd. "Als de laatste bus naar het asielzoekerscentrum al was geweest, kon het misschien wel eens voorkomen," zegt een van de broers donderdag bij de rechtbank in Amsterdam. "Maar het is niet mijn verantwoordelijkheid, ik werkte daar alleen maar."



Terwijl uit het onderzoek juist het beeld oprijst dat de vier broers alle touwtjes in handen hadden. Ten minste zes vluchtelingen met een verblijfsstatus, destijds wonend in onder meer het asielzoekerscentrum in hetzelfde industriegebied, hebben verklaringen afgelegd over de gang van zaken in de wasserij.



Lange, zware dagen

Zo moesten zij lange, zware dagen maken en werden de salarissen vaak niet uitbetaald. Een Eritreeër vertelde de politie dat ze 4,50 euro per uur kregen, hoewel het geld hen vaak pas veel later werd overhandigd, om ze zo te dwingen terug te komen om opnieuw aan het werk te moeten. Bij eventuele controles moesten ze vertellen dat ze tien euro per uur kregen en dat ze ook niet iedere dag hoefden te werken.