Vier Amsterdammers stellen hamburger top 50 op

Komen hamburgers jullie onderhand niet de neus uit?

"Absoluut niet. Er zijn zo veel verschillende burgers. Hard broodje, zacht broodje, van alles erop, niks erop, lekker, maar vooral ook vaak niet lekker. Door die spanning blijft het leuk. Op naar de top 100."



Waarom hamburgers?

"Puur toeval. We volgden een meditatiecursus en pakten na afloop een burgertje. Onze meningen liepen uiteen en we besloten hem te beoordelen. De keer erop probeerden we elders een burger. Uiteindelijk stopten we met de cursus, maar bleven de burgers een maandelijks ding."



Hebben jullie regels over naar welk restaurant jullie gaan?

"We kiezen om de beurt een restaurant. Een voorwaarde is dat het in Amsterdam moet zijn. De andere regel is dat het restaurant ook een biertje moet serveren. Voor de gezelligheid, maar ook zodat tenten als de McDonalds bij voorbaat uitgesloten zijn.



Testen jullie ook vegaburgers?

"Nog niet. We hebben als regel dat we bij elke zaak om de 'signature burger' vragen. De vegetarische variant is bij veel zaken nog altijd het burgertje voor erbij."



Wat is de beste burger van Amsterdam?

"Lang stond die van Ter Marsch & Co op nummer 1. Dat die goed is, is ook wel bekend. Minder bekend, maar nog beter, vinden we die van Goldfinch Brasserie in het Waldorf Astoria Hotel. Dat is de winnaar van onze top 50, al is ie wat aan de prijs: 29 euro. Wel inclusief frietjes."



Wat maakt een burger goed?

"Het vlees. In de eerste plaats de kwaliteit ervan, maar ook het bakken blijkt vaak een uitdaging. Over het algemeen vind ik: hoe minder fratsen, hoe beter. Met pulled pork als uitzondering."



Kunt u zelf een beetje een burgertje bakken?

"Ja, maar ik doe het weinig; ik eet natuurlijk al een burger per maand. Buiten de test om bestel ik ook bijna nooit meer een burger. Het valt toch vaak tegen."



De vier mannen houden hun maandelijkse test bij op hun instagramaccount Best Burgers Amsterdam.



