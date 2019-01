Vier Amsterdammers gepakt met vuurwapen in auto

Het gaat om drie mannen van 19 en een van 18 jaar. Agenten kregen het viertal in het vizier na een melding van een verdachte situatie op de Kruiswaal. Daar zouden een aantal mannen zich verdacht hebben gedragen in een tuin.



Eenmaal ter plekke zagen ze de vier mannen in een auto zitten. In het voertuig bleek een vuurwapen te liggen. Daarop werden ze allemaal aangehouden en het wapen is in beslag genomen. De politie onderzoekt wat ze precies van plan waren of hebben gedaan.