Vier aanhoudingen in Noord voor betrokkenheid cocaïnelab

Het betreft een woning in de Bruinvisstraat in Noord waar de vier mannen begin augustus zijn opgepakt. In de woningen zijn aanwijzingen gevonden dat het pand gebruikt werd als cocaïnelaboratorium.



In het huis zijn versnijdingsmiddelen, apparatuur om cocaïneblokken te persen, meer dan honderd liter chemicaliën en blokken cocaïne aangetroffen.



In 2006 ontstond in hetzelfde pand een heftige brand, toentertijd diende het ook als drugslab. Er vielen tot drie gewonden en één persoon kwam te overlijden.



Ook meldt de politie op hun site dat er naast deze woning nog drie andere woningen doorzocht zijn waarbij 70.000 euro en een Audi A6 van één van de verdachten in beslag genomen werd. Alle verdachten zijn inmiddels bij de rechter-commissaris voorgeleid en verblijven in voorlopige hechtenis.



