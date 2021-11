Viel Alwin Sathie (43) uit Noord van de trap of sloeg zijn vriend hem dood?

Beeld ANP

Voor het met fatale afloop mishandelen van zijn vriend wil officier van justitie Marthe-Lot Vermeulen een straf gelijk aan de drieënhalve maand die hij al in voorarrest zat, plus 25 dagen voorwaardelijk.

Het stel had een roerige relatie met heel veel (huiselijk) geweld over en weer, waarbij de politie al 22 keer had ingegrepen. Na meldingen van buren dat in het huis al de hele nacht van 13 op 14 januari een heftige ruzie gaande was, waarin beide mannen naar elkaar schreeuwden, troffen agenten Alwin Sathie even na drie uur ’s nachts liggend op zijn buik zonder hartslag aan op de vloer in ‘een half afgebroken huis’, zoals een rechter het formuleerde. Daar had overduidelijk een hevige worsteling plaatsgevonden. Severino C. lag in de logeerkamer op bed.Sathie werd gereanimeerd, maar overleed twee dagen later in het AMC aan hersenschade.

Onduidelijk

Ook doordat Severino C. zich nauwelijks iets van de vechtpartij zegt te herinneren en de sporen op velerlei geweld kunnen wijzen, is onduidelijk hoe het gevecht precies is verlopen. Het Openbaar Ministerie gaat er niettemin vanuit dat de verdachte zijn vriend met een wijnfles of een stukgeslagen kapstok op zijn hoofd had geslagen, waarna die mogelijk ongelukkig was gevallen.

Alwin Sathie was enkele weken tevoren door zijn zus uit huis gezet. Severino C. had hem tijdelijk in huis genomen. Op 13 januari vierden ze dat Sathie woonruimte had gevonden in Zunderdorp. Ze dronken wijn, maar volgens Severino C. sloeg de sfeer om toen Sathie duidelijk maakte dat hij toch per se bij hem wilde blijven wonen – wat C. onverantwoord vond.

Stomdronken

C. zegt dat Sathie hem op enig moment van achteren aanviel en hem aan zijn pyjama naar de grond trok. Tijdens een grondgevecht slaagde hij er naar eigen zeggen in Sathie met zijn benen van zich af te duwen, maar verder zegt hij zich nauwelijks iets te herinneren. In een verhoor: “We waren allebei stomdronken.”

Deskundigen kunnen geen uitsluitsel geven over het precieze ontstaan van Sathies verwondingen.

De (technische) recherche vond bloed verspreid over het huis, een kapotte voordeur, kapot meubilair, gebroken glas en aarde. De ruit boven de slaapkamerdeur waar C. door de politie was aangetroffen was stuk, een houten plaat in de deur was in stukken gebroken. Op die plaat zat een schoenafdruk, waarschijnlijk van Sathie.

Op het bovenste deel van de gebroken kapstok zaten vingerafdrukken en bloed van C. en Sathie. Die laatste lijkt met een wijnfles te zijn geslagen. Allebei de mannen hadden bijtwonden, Sathie in zijn linkerschouder, C. In zijn arm.

Nadat Severino C. in uitgebreide verhoren aanvankelijk nog aardig wat details over de avond had gegeven, zei hij gaandeweg zich vrijwel niets meer te herinneren. In een op 23 januari afgeluisterd gesprek met zijn zus zei hij dat hij zijn vriend ‘met een fles zijn kop in schijnt te hebben geslagen’. In een ander gesprek zei hij dat ‘ergens iets in hem was geknakt’ en dat hij ‘een black out had’.

Rechter Dick van den Brink vond het ‘wel heel makkelijk’ om te zeggen: ‘Van 21.00 tot 03.00 uur weet ik niets meer.’ C.: “Ik zou ook graag willen weten wat er precies is gebeurd. Het verscheurt mij, maar met de beste wil van de wereld kan ik het me niet herinneren.”

Liefde van leven verloren

Tijdens de behandeling van zijn persoonlijke omstandigheden zei hij huilend: “Ik ben alles aan het verliezen. Ik heb de liefde van mijn leven verloren, dat is het allerergste.”

Officier van justitie Vermeulen stelt dat C.’s verklaringen ‘vele inconsistenties en tegenstrijdigheden bevatten’. “De black-out waarover de verdachte spreekt, wordt steeds uitgebreider. Wat hij verklaart, strookt niet met het sporenbeeld.”

Al met al is het bewijs niet overtuigend genoeg, concludeerde ze dinsdag. Advocaat Peter Hermens houdt dinsdagmiddag zijn pleidooi.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.