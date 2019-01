Videoreclames in het centrum worden beperkt

Wel is het daar nog toegestaan video's te gebruiken voor publieksinformatie of crowdcontrol.



"Bewegende beelden willen we zoveel mogelijk weren uit de openbare ruimte," zei wethouder Laurens Ivens woensdag in een commissievergadering van de gemeenteraad. Dit stond ook in het college-akkoord.



Volgens hem is in een toch al drukke stad behoefte aan een rustiger straatbeeld. Het college voert met dit beperkte verbod een motie uit van GroenLinks, PvdA en SP die door de gemeenteraad is aangenomen. Uit onderzoek door een advocatenkantoor blijkt dat het mogelijk is videoreclames te verbieden.



Een algeheel verbod gaat het gemeentebestuur te ver, omdat uit onderzoek blijkt dat Amsterdammers zich niet overal storen aan bewegende beelden op straat. Dit verbod geldt niet voor videoreclames in de metro.



