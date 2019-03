Videoreclames in Centrum mogen nog even blijven

Volgens de rechter was de motivatie om de vergunningen plotseling in te trekken onvoldoende gemotiveerd. Daarom mogen de zuilen met videoreclames nog drie maanden blijven staan, tot 15 juni 2019.



Dan loopt de vergunning, die voor veertien maanden was verleend, sowieso af. De gemeente had tijdeijke vergunningen verstrekt in afwachting van nieuw beleid voor buitenreclame. Na vele klachten besloot de gemeente in januari de tijdelijke vergunning in te trekken.



Amsterdam wil videoreclames op straat beperken. In de binnenstad, op het Stationsplein en het Damrak, op uitgaanspleinen, stations en in winkelcentra mogen in de toekomst geen videoreclames meer worden getoond op digitale schermen, om de vercommercialisering van de openbare ruimte tegen te gaan. Nieuw beleid voor buitenreclame volgt later dit jaar.



Geen beroep

De gemeente ziet af van beroep tegen de uitspraak. Nieuwe vergunningsaanvragen voor mupi's met bewegende reclamebeelden worden sowieso geweigerd, aldus een woordvoerder van het stadsdeel.



JCDecaux, eigenaar van de digitale reclamezuilen, is blij met de uitspraak. "Het besluit van Centrum om ons te dwingen de objecten weg te halen heeft ons zeer verrast. Het ging in tegen de afspraak die we hadden om het nieuwe beleid af te wachten."



"We hopen dat we in het vervolg er in goed overleg met de gemeente uit kunnen komen," laat directeur Hannelore Majoor van JCDecaux weten in een persbericht.



Lees ook: en Directeurs JCDecaux: 'Je kunt van alles met de digitale reclamezuilen'