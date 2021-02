Video: dit is hoe de Februaristaking begon en verliep

De Februaristaking is de enige massale protestdemonstratie tegen Jodenvervolging in Europa. Op 25 februari legde Amsterdam het werk neer en ging de straat op. Een dag later volgden tienduizenden Nederlanders in andere steden.

Aanleiding

Naar aanleiding van de 80ste herdenking maakte het Verzetsmuseum bovenstaande video over het verloop van het protest. Omschreven wordt de aanleiding van de actie; de honderden Joodse mannen die dagen eerder knielend op het Jonas Daniël Meijerplein werden geslagen en afgevoerd door de Duitse bezetters.

Ook is te zien hoe het initiatief voor het protest tot stand kwam, tijdens een vergadering op de Noordermarkt van de communistische partij. En hoe de oproep tot verzet zich vervolgens verspreidde door de stad, de dag erna zelfs door het hele land.

De reactie van de Duitsers komt ook aan bod: op de tweede dag van het protest reden zij schietend door de straten. Negen Amsterdammers moesten zo hun heldhaftigheid met de dood bekopen, vijf andere jonge mannen werden dagen later gefusilleerd vanwege hun betrokkenheid.

Wees moedig!

De video maakt deel uit van de tentoonstelling van het Verzetsmuseum over de Februaristaking, die sinds woensdag digitaal is te bezoeken. Daarin komen drie Amsterdammers aan bod die een bijzondere rol speelden in de staking, evenals de deerlijke prijs die daar tegenover stond. Het Parool maakte in samenwerking met het museum een podcastserie over deze stakers: Wees moedig!. Deze is hier te beluisteren.