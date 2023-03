Victoria’s Secret sluit winkel op Koningsplein: ‘We hebben niet meer genoeg spullen om in de winkel te hangen’

De winkel van Victoria’s Secret op het Koningsplein, tijdens de opening in oktober 2021. Beeld Eva Plevier

De winkel is nu nog open – nog steeds zijn er push-upbeha’s met printjes, roze joggingbroeken en allerlei soorten bodylotion en geurtjes te koop – toch is de naderende sluiting van de winkel van het Amerikaanse lingeriemerk al goed zichtbaar.

De helft van de winkelvloer is met paspoppen afgesloten voor het publiek, waar de verlichting uitstaat en de rekken en meubels al leeg zijn. Wie nog iets wil passen, moet door een medewerker door het verlaten stuk worden gechaperonneerd richting de paskamers.

“We hebben dat gedeelte gesloten, omdat we geen spullen meer hebben om in de winkel te hangen,” zegt een verkoopster. “ We gaan binnenkort namelijk dicht.” Ook een andere verkoopster vertelt dat de winkel binnenkort sluit. “Maar wanneer, dat weten wij ook nog niet, we wachten nog op een officiële datum. Misschien in mei, misschien pas in de zomer.” De zij-ingang vlak bij Albert Heijn is ook al niet meer toegankelijk.

Termijn

De Griekse franchisenemer, retailgroep Amarla, is donderdag niet beschikbaar voor persvragen. Ook de eigenaar van het historische hoekpand, ASR Dutch Prime Retail Fund (de winkeltak van A.S.R. Real Estate, en eigenaar van alle zes gebouwen aan het Koningsplein tussen de Herengracht en het Singel), geeft geen commentaar.

Een ingewijde in de retailbranche bevestigt echter dat Victoria’s Secret op korte termijn zal vertrekken en dat er wordt gezocht naar een nieuwe huurder voor het pand. Wanneer de winkel precies zal sluiten en of er sprake is van een definitief vertrek uit de Amsterdamse binnenstad, is dus nog onduidelijk.

Influencers

De winkel van Victoria’s Secret opende pas anderhalf jaar geleden, en met veel tamtam. Nederlandse influencers werden ingehuurd om het merk hier een zetje te geven en de winkelopening werd groots gevierd. Het was dan ook de eerste flagshipstore in de Benelux waar het volledige assortiment te koop was: naast lingerie en cosmetica ook bijvoorbeeld nacht- en fitnesskleding. Ook waren er specialisten aanwezig om een beha aan te meten. Kleinere filialen waren in Amsterdam al te vinden op Schiphol en Amsterdam Centraal.

Aanvankelijk was het plan dat Victoria’s Secret een enorme winkel van maar liefst 1400 vierkante meter zou openen, over alle drie verdiepingen van het pand op de hoek van het Koningsplein en het Singel. Maar uiteindelijk bleven de bovenste twee verdiepingen (vroeger de kantoren van magazines als Elle en Quote) al die tijd leeg.

Abercrombie

Dat de Amsterdamse flagshipstore na zo'n korte tijd al sluit, zal critici van het merk weinig verbazen. Victoria’s Secret kampt al jaren met teruglopende verkoopcijfers en een dijk van een imagoprobleem. Het merk staat vooral te boek als seksistisch en niet-inclusief, onder andere wegens de (graatmagere, minderjarige, witte) modellen die tijdens modeshows als ‘Angels' over de catwalk paradeerden. Dat de oud-topman bevriend was met Jeffrey Epstein, die zich voordeed als modellenscout, hielp ook niet mee. Met modellen en lingerie in alle kleuren en maten probeert het merk sinds een paar jaar een modernere, inclusieve toon aan te slaan.

Victoria's Secret is het tweede grote Amerikaanse merk dat in korte tijd vertrekt uit het winkelgebied rond het Koningsplein. Abercrombie & Fitch sloot onlangs, nadat het 10 jaar zat in het iconische pand waar vroeger warenhuis Metz & Co zat. Op die plek opent binnenkort een showroom van het Chinese elektrische-automerk Nio.

