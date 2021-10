Victoria’s Secret: niet langer een mannenfantasie

Victoria’s Secret nieuwe stijl: de modellen hebben niet langer allemaal maat 34 en de huidskleur-bh’s zijn diverser. Beeld Eva Plevier

Even lijkt het alsof de tijd heeft stilgestaan: in de winkel op het Koningsplein overheerst de kleur roze, er liggen tafels vol slipjes en bh’s in verschillende kleuren en vormen, er staan portretten van modellen en in het zwart geklede medewerkers lopen met een roze meetlint om hun nek om ‘bij elke vrouw de juiste bh aan te kunnen meten’.

Het lingeriemerk stond lang bekend om haar ‘Angels’ en om megalomane modeshows waar dunne, strakke vrouwen zoals Doutzen Kroes, Karlie Kloss en Romee Strijd, soms met vleugels op hun rug luchtkusjes uitdelend, in lingerie en op hoge hakken over een catwalk paradeerden. Het is nu nog even herkenbaar als voor de val van circa twee jaar geleden.

Schandalen volgden elkaar destijds in rap tempo op: de toenmalige marketingdirecteur Ed Razek zei dat transgender modellen nooit voor het merk konden werken, omdat die de ‘fantasie’ van de show zouden verpesten. De steenrijke – inmiddels overleden – veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein deed zich voor als modellenscout van het lingeriemerk en kwam zo dicht bij zijn slachtoffers. Epstein was goed bevriend met Leslie Wexner, ceo van textielconglomeraat L Brands, eigenaar van onder meer Victoria’s Secret. Wexner werd ook in verband gebracht met misstanden. Onder druk trad hij af als topman en Razek stapte op toen er tóch een transgender model werd aangenomen.

Toxisch schoonheidsideaal

“De oude vieze mannetjes zijn weg,” zegt modejournalist Fiona Hering. “Je kunt wel zeggen dat het merk helemaal is omgegooid.” Ze verbaast zich over het feit dat het lingeriemerk jarenlang ‘ontzettend seksistisch’ was en pas in de laatste jaren kritiek kreeg op de vorm. De ‘Angels’ zijn twee jaar geleden definitief geschrapt uit de campagnes en het merk heeft niet meer als doel een fantasie van mannen te verwezenlijken, maar om met krachtige, zelfstandige vrouwen andere vrouwen te inspireren. Het toxische schoonheidsideaal wordt niet meer gepromoot: nieuwe modellen zijn niet meer overwegend wit, dun en lang.

De Amerikaanse voetballer Megan Rapinoe is net als de Indiase actrice Priyanka Chopra Jonas, transgender model Valentina Sampai en plussize model Paloma Elsesser een van de nieuwe gezichten. “Ik vind de imagodoorstart van Victoria’s Secret vooralsnog geslaagd,” zegt Hering. “Hun modellen zijn realistisch en niet meer een aanbeden groepje übervrouwen. Ze hebben goed naar Rihanna’s Fenty gekeken. Dat merk laat zien hoe inclusiviteit er echt uitziet en dat het kan: een merk neerzetten voor iedereen.” Dat heeft behalve 50 kleuren foundation ook 7 ‘huidskleuren’ in de lingerielijn, in plaats van het niet zo inclusieve beige.

Ook Victoria’s Secret heeft haar best gedaan om iedereen te dienen. Het merk is veranderd, aldus Carlos Radulovitch van Amarla, de franchisehouder van de Europese Victoria Secrets’. De Amsterdamse vestiging is nog geen etmaal geopend en hij is al bezig met andere filialen in Nederland. “Er zijn ook meer dan honderd Hunkemöllers in Nederland,” zegt Radulovitch te midden van de 480 vierkante meter die is gevuld met pyjama’s, sportkleren en met bh’s. Heel veel bh’s. Er zijn bh’s voor vrouwen die borstvoeding geven, voor vrouwen die een borstamputatie hebben ondergaan. Bh’s met steentjes van cup A tot F, met kant, er zijn zes verschillende kleuren ‘huid’ – en toch kan lang niet iedereen er terecht.

Zwemkleding

Het merk kwam deze zomer met een commercial voor zwemkleding met Paloma Elsesser, Imaan Hammam, Jill Kortleve en Taylor Hill. De video met twee ‘plussize modellen’ zorgde online voor verontwaardiging: de collectie gaat maar tot maat XL. Dat is de maat van een gemiddelde Nederlandse vrouw. So much for inclusiviteit.

Een paar honderd meter verderop zit overigens een Hema. De badpakken gaan daar tot maat XXL.

“Je moet niet inclusief willen zijn voor de bühne,” zegt Daisy van der Veen, medeoprichter van het Amsterdamse Diversity Model Agency. “Het gaat niet alleen om mensen inzetten in een spotje. Diversiteit is geen trend waar je even mee kunt scoren. Je moet het volhouden en doorvoeren op alle vlakken.” Ook zij vindt dat Fenty het goed doet. “Je moet genoeg maten hebben en dat gaat verder dan XL. Anders sluit je mensen buiten. Ik hoop dat ze gaan groeien en een merk neerzetten voor iedereen.”