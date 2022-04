Via Ugly Mugs kunnen sekswerkers elkaar waarschuwen voor nare klanten

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg spreekt tijdens de lancering van Ugly Mugs in Amsterdam. Beeld Het Parool

Transgender sekswerker Julia uit Guatemala is blij met de lancering. Ze is zelf betrokken geweest bij de ontwikkeling van het platform, daartoe aangezet door nare ervaringen waar ze anderen graag voor wil behoeden. Julia kwam drie jaar geleden naar Nederland en is sindsdien in Amsterdam actief als sekswerker. Ook tijdens de coronapandemie moest ze gewoon doorwerken, ze had per slot van rekening geen andere inkomsten.

“Ik heb verschrikkelijke ervaringen gehad, ik ben verkracht, beroofd en achtergelaten langs de weg. Ik wilde naar de politie stappen, maar ik durfde niet omdat ik illegaal werkte. Ik kan nu andere sekswerkers uit Latijns-Amerika helpen door ze te koppelen aan het platform. Zo bespaar ik ze hopelijk mijn ervaringen.”

Database

Geweld tegen sekswerkers is al jaren een groot probleem. Voor de lancering van het platform is samengewerkt met onderzoek van het Erasmus MC. De cijfers die daaruit voortkwamen liegen er niet om. Uit acht focusgroepen, gesprekken met 106 sekswerkers in 2020 en met 196 sekswerkers in 2021 bleek dat 41 procent van hen seksueel geweld heeft meegemaakt. Van die groep is 21 procent naar de politie gestapt, en deed slechts 6 procent uiteindelijk aangifte. Dit laat zien hoe groot de angst onder sekswerkers is.

Via het platform kunnen sekswerkers na een vervelende ervaring met een klant een formulier invullen waarmee ze de klacht en een eventueel telefoonnummer of e-mailadres in een database achterlaten. Op die manier kunnen collega’s klanten van te voren checken voor hun eigen veiligheid. De database is alleen toegankelijk voor sekswerkers die bij het platform geregistreerd zijn. Daarnaast kan het platform helpen bij het vinden van de juiste zorg of het voorbereiden en indienen van een aangifte.

Corona

“Met name jonge sekswerkers zonder verblijfsvergunning ondervinden veel seksueel geweld, chantage en mishandeling,” zegt Simone Temming, projectleider bij Soaids, de initiatiefnemer achter de Nederlandse versie van het platform. “Ze durven vaak niet naar de politie te stappen omdat ze bang zijn het land uit gezet te worden. Tijdens corona is dat alleen maar erger geworden, omdat veel van hen door moesten werken ondanks het verbod op contactberoepen. Ze waren opeens illegaal aan het werk en daardoor nóg banger om opgepakt te worden.”

Volgens Temming is dat onderdeel van een groter probleem. “Binnen de politiek en de rechtspraak is er over de legaliteit van sekswerk nog veel te doen. Moralisme en weigering de sector te erkennen als legitiem speelt daar bij veel partijen en instanties nog een grote rol. We denken vaak dat het in Nederland allemaal goed geregeld is, maar de sector is eigenlijk veel te groot en te divers voor de huidige wetgeving. Corona heeft dat weer goed aangetoond. Het was tijdens de lockdowns voor veel sekswerkers een stuk moeilijker een uitkering aan te vragen dan voor bijvoorbeeld kappers.”

Nieuwe wet

Vanuit de overheid lijkt er intussen wel meer aandacht te zijn voor deze situatie. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg is aanwezig bij de lancering van het platform in Amsterdam en heeft het slotwoord. Hij heeft het onder andere over de aanstaande Wet Regulering Sekswerk (WRS) die door de sector als rampzalig wordt gezien, omdat het illegaliteit en uitbuiting in de hand zou werken. Verplichte registratie en veel vormen van strafbaarheid zouden tot gevolg hebben dat het illegale circuit en daarmee de criminaliteit groeit.

Hij richt zich tot de sekswerkers: “Ik weet dat jullie er niet tevreden mee zullen zijn, en dat begrijp ik. Als ik de wet had geschreven, had die er ook zeker anders uitgezien.” In de praktijk bleek tijdens de lockdown, zo stelt Van den Burg, dat sekswerk een minder legaal beroep is dan veel andere contactberoepen. “Ik ben daarom blij met de inzet van Ugly Mugs en Soaids voor meer veiligheid, en ik ga proberen jullie tegemoet te komen bij het invoeren van de wet.”