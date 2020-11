Via livestreams en met voorverpakt snoep snelt Sint langs de scholen

Beeld ANP

Het bezoek van de goedheiligman aan de 9e Montessorischool in De Pijp begint doorgaans met een ludieke entree. De ene keer komt ’ie op een hoogwerker, dan weer met een brandweerauto of hijskraan. Zo niet dit jaar. “Wat het verhaal precies wordt, weten we nog niet. Maar wat wel vaststaat is dat de sint al in de school is op het moment dat de kinderen komen,” zegt Nathalie, administratief medewerker van de school. “Ook neemt hij dit jaar maar één piet mee, in plaats van drie.”

De 9e Montessorischool is niet de enige plek waar het sintbezoek dit jaar anders loopt dan anders. Uit een rondvraag blijkt dat vrijwel alle scholen de festiviteiten in meer of mindere mate hebben aangepast vanwege de coronamaatregelen. Dit jaar geen spectaculaire entrees of erehagen op schoolpleinen. Geen strooigoed en zeker geen knuffels van Sint en Piet.

Het belangrijkste ingrediënt van een geslaagd bezoek lijkt goedwerkende techniek te worden. Op de Timoteusschool in Geuzenveld zullen de leerlingen de eregasten via een livestream volgen. Op de Boven ’t IJ basisschool is de hele viering gedigitaliseerd. Ze komen niet langs, maar spreken de klassen toe in een videoboodschap.

Snotneus

Hoewel het even schakelen is, is de magie rondom het feest er dit jaar niet minder om denkt Claudia Ruiz, eventmanager van De Dongenschool, waar Sinterklaas later deze week zal overnachten in de speelzaal. “Kinderen zijn net zo nerveus en opgewonden als anders in deze periode.”

Samen met de sinterklaascommissie is een plan opgetuigd zodat de hele onderbouw woensdag klas voor klas even langs kan bij de goedheiligman. De cadeaus heeft hij eerder deze week al in de schoentjes achtergelaten. Ruiz: “In vergelijking met andere jaren is het een uitgeklede versie, maar met een beetje creativiteit weten we er altijd wel weer iets van te maken."

Ook andere scholen zijn positief. Al hoopt ieder volgend jaar wel weer een ‘ouderwets’ sinterklaasfeest te vieren. Zo’n coronaversie brengt immers toch nog de nodige risico’s met zich mee. “Het is niet te hopen dat Sint vrijdag wakker wordt met een snotneus, want dan moeten we de boel alsnog afgelasten.”