Via drie voertuigen volop zicht op bewegingen moordenaars Wiersum

De politie denkt dat de moordenaar van advocaat Derk Wiersum is gevlucht in een witte Opel Combo. Beeld Politie

De drie gestolen voertuigen die de uitvoerders van de moord hebben gebruikt, zijn vanaf augustus behalve bij Wiersums huis in elk geval ook in Amsterdam-Zuidoost, in Almere en Hoensbroek geweest.

Het omvangrijke rechercheteam kreeg de auto’s vooral in beeld door analyse van camerabeelden en kentekenregistraties, vooral ook van camera’s bij de Van Boshuizenstraat en de toegangswegen naar van Wiersums huis aan de Imstenrade in Buitenveldert, waar hij op 18 september werd geliquideerd.

Dagelijkse patroon

Met twee busjes, een Opel Combo en een Volkswagen Transporter, plus een Renault Mégane bleken de daders al sinds augustus bezig geweest Wiersums huis en straat te observeren. Ze brachten zijn dagelijkse patroon in kaart.

De voertuigen waren gestolen in Rotterdam (de witte Opel Combo, 11 of 12 juni), Nieuwegein (de Renault Mégane, 24 of 25 juni) en het Limburgse Brunssum (de Volkswagen Transporter, 4 of 5 september). Ze waren daarna voorzien van valse kentekenplaten.

De donker geklede schutter was voor de moord in de Opel Combo door de bestuurder afgezet, rond 6.20 uur ’s ochtends. Het bestelbusje reed na de schoten rond 7.40 uur weer weg, over de Van Boshuizenstraat, via de A2 en de A9 naar het centrum van Zuidoost. Het busje, dat ook de ochtend voor de liquidatie op Imstenrade was, is uiteindelijk in Almere gevonden.

Lekke band

De opvallende VW Transporter invalidenbus met geblindeerde achterruiten is op 23 september in de parkeergarage bij Hoptille in Zuidoost aangetroffen met een lekke band – vijf dagen na de moord.

Ook dat busje was, op 16 september, twee dagen voor de moord, bij Wiersums huis geweest, zodat de daders hem konden observeren. Waarschijnlijk hadden de daders deze bus willen gebruiken voor de liquidatie, maar een lekke band verhinderde dat. Een rolstoel die achterin de bus had gestaan, bleek door de daders gedumpt in het dorp Groenekan bij Utrecht. De invalidenkaart die in de Renault had gelegen, is teruggevonden in een prullenbak in Hoensbroek.

De Renault Mégane brandde op 23 of 24 september deels uit in Voorburg. In de laatste week van augustus was de Renault meermaals in Buitenveldert geweest, vlakbij Wiersums huis.

Getuigen

De politie hoopt dat getuigen hebben gezien waar de busjes en de Renault zijn geweest en wie die gebruikten.

De sporen die in die auto’s waren achtergebleven worden nog onderzocht.

De politie toonde in televisieprogramma Opsporing Verzocht dinsdag bewegende beelden van de Opel Combo en beelden die een politiehelikopter vrijdag had gemaakt van een reconstructie.

Ridouan Taghi

Derk Wiersum was één van de advocaten van kroongetuige Nabil B., die de criminele organisatie van de voortvluchtige Ridouan Taghi van een lange reeks liquidaties en moordplannen had beschuldigd. De recherche gaat er van uit dat Taghi de opdracht voor de moord op Wiersum heeft gegeven, zoals hij eerder al Nabils onschuldige broer Reduan zou hebben laten doodschieten in diens bedrijf in Amsterdam-Noord – zes dagen nadat Nabil B. als kroongetuige was gepresenteerd door justitie.

Wiersum werd 44 jaar. Hij laat een weduwe en twee schoolgaande kinderen na.