Via de Weesperstraat de stad in met de auto? Dat kan de komende zes weken niet

Het is niet de vraag of het autoverkeer in grote delen van Amsterdam vanaf maandag vast komt te staan door het tijdelijk afsluiten van de Weesperstraat, maar vooral hoeláng het duurt voordat het enigszins gewend is aan de nieuwe situatie.

Staat het een dag vast? Een week? De volledige zes weken misschien zelfs? Volgens deskundigen wordt het afwachten wat er gebeurt als je de Weesperstraat afsluit, ook nog eens tegelijk met werk op de Stadhouderskade. Eén ding is zeker: chaos is in het begin onvermijdelijk.

Gaat het verkeer zich voegen, worden de omliggende straten drukker of anders misschien de straten die daar weer omheen liggen? Of staat het straks vast op en naar de Ring A10 omdat die ineens enorme hoeveelheden extra auto’s te verwerken krijgt? Of, en ook dat mag niet worden uitgesloten: verdwijnen er uiteindelijk auto’s omdat mensen op zoek gaan naar alternatieve manieren om de stad in, uit of door te gaan?

Tot en met 23 juli

Met slagbomen wordt de Weesperstraat afgesloten voor doorgaand autoverkeer van 12 juni tot en met 23 juli tussen zes uur ’s ochtends en elf uur ’s avonds. ’s Nachts staan de slagbomen open. De afsluiting ligt tussen de Nieuwe Herengracht en de Nieuwe Keizersgracht.

Om sluipverkeer door omringende woonwijken te voorkomen zijn er ook afsluitingen op de Anne Frankstraat bij de Latjesbrug, op de Hoogte Kadijk en op de Kattenburgergracht ter hoogte van het Kattenburgerplein.

Doel van de proef: ervaren wat de positieve en negatieve effecten zijn van de afsluiting, in kaart brengen wat verkeer doet als de belangrijkste doorgaande weg door het oostelijk deel van de stad niet kan worden gebruikt. De gemeente zal monitoren wat de gevolgen zijn voor leefbaarheid en veiligheid.

Kilometers omrijden

De proef is ‘best spannend’, zegt wethouder Melanie van der Horst (Verkeer). “De eerste weken moet iedereen wennen aan de nieuwe situatie en dat zal vast problemen geven. En we vragen ook best wat van de taxichauffeurs, de ondernemers en de mensen die gewend zijn via de Weesperstraat te reizen. We houden de situatie de komende weken dan ook goed in de gaten.”

De gevolgen zullen voelbaar zijn voor nagenoeg de hele stad. Inwoners staan straks vast of moeten kilometers omrijden. Naast taxichauffeurs kunnen ook andere veelrijders als pakketbezorgers en servicemonteurs zich opmaken voor waarschijnlijk frustrerende tijden.

De proef valt binnen de Agenda Autoluwbeleid en kan gelden als opmaat voor diverse knips waarop het stadsbestuur broedt. Van der Horst: “Het wordt steeds drukker in de stad en de komende 25 jaar komen er nog 250.000 inwoners en 200.000 banen bij. Als we niks doen, neemt het autoverkeer 40 procent toe en staat het verkeer straks écht vast. Zeker omdat het aantal fietsen en het ov ook zullen verdubbelen. Dat gaat gewoon niet passen.”

Daarom moeten er keuzes worden gemaakt, zegt de wethouder. “Wat past er nog in onze stad straks en waar willen we ruimte voor maken? Om die keuze goed te kunnen maken, moeten we onderzoek doen en data verzamelen. Ik ben benieuwd naar de inzichten die dit oplevert en hoe we die kunnen gebruiken bij andere maatregelen. Eind dit jaar kom ik met de resultaten van de proef en dan ga ik met de gemeenteraad in gesprek over wat we daarmee doen.”

Het waarom ontbreekt

Walther Ploos van Amstel, specialist stadslogistiek, is ‘zéker geen tegenstander’ van een proef met een zogenoemde knip. Wel is hij kritisch over de opzet van het onderzoek. “De voorbereiding is niet goed, doelen zijn niet duidelijk, ik zie geen stip aan de horizon. Gewoon kijken wat er gebeurt, wordt gezegd, maar zo doe je geen onderzoek. Het grote waarom ontbreekt.”

Volgens de deskundige krijgen zeker 100.000 voertuigen dagelijks te maken met langere reistijden. Hij zegt dat het aantal verliesminuten per dag uitkomt op 200.000, verdeeld over personenvervoer (65 procent), doelgroepenvervoer en taxi (20) en stadslogistiek (15).

De ondernemers vrezen het ergste, zegt Guido Frankfurther van MKB-Amsterdam. “De Wibautas is dé hoofdverkeersroute, er zijn geen alternatieven. De verwarring zal enorm zijn de eerste dagen, leveranciers zullen straks bedrijven niet meer kunnen bereiken, het is nu al ingewikkeld om monteurs aan huis te krijgen als je in de binnenstad zit. We moeten er het beste van maken.”

Frankfurther spreekt van experimentele fratsen. “De uitkomst gaat zijn dat afsluiten niet verstandig is, verwacht ik. Versmalling van de weg naar twee keer één rijstrook is de toekomst: bereikbaarheid gegarandeerd en meer ruimte voor voetgangers, fietsers en groen.”

