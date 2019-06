Veteranenhuis keert terug naar oude locatie: vaste stek in Noord

Burgemeester Femke Halsema tekent de intentieovereenkomst tijdens de Amsterdamse Veteranendag. Beeld Gemeente Amsterdam

Dat maakte burgemeester Femke Halsema zaterdag bekend tijdens de Amsterdamse Veteranendag. “Onder moeilijke en risicovolle omstandigheden hebben veteranen zich ingezet voor de internationale rechtsorde en de vrijheid en veiligheid van ons land,” aldus de burgemeester. “De veteranen verdienen naast waardering en erkenning ook een prettige ontmoetingsplek in de stad.”

De aankoop van het pand − waarvoor een intentieovereenkomst met woningcorporatie Stadgenoot is getekend − moet zo snel mogelijk worden afgerond, zodat de veteranen nog deze zomer in het ‘inloophuis’ terecht kunnen.

Posttraumatische stressstoornis

De Veldpost, zoals het inloophuis heet, werd in 2011 opgericht door Stichting Veteranen Amsterdam. Het huis is bedoeld voor veteranen die het moeilijk hebben, bijvoorbeeld doordat zij lijden aan posttraumatische stressstoornis (ptss).

Vanaf het begin was duidelijk dat de locatie aan de Kometensingel − door Stadgenoot gratis ter beschikking gesteld − tijdelijk was en dus verhuisden de veteranen in 2016 naar een andere locatie. Maar, zo lieten de veteranen weten, deze locatie bood ‘minder faciliteiten’. Dus wilden ze dolgraag terug naar hun oude, oorspronkelijke stek.

De koop van het pand door gemeente maakt dit nu mogelijk: de voormalige pastorie wordt aan de veteranen verhuurd tegen een maatschappelijke huur. Het pand en de tuin hebben wel onderhoud nodig, het is de bedoeling dat dit door de veteranen wordt gedaan. ‘Dit biedt kansen voor veteranen die behoefte hebben aan een dagbesteding.’