Verzetsmuseum vernieuwt en wil brug slaan naar heden, dus ook de oorlog van nu

Een artistieke impressie van het Verzetsmuseum na de verbouwing. Het wordt interactiever, met meer persoonlijke verhalen. Beeld Ilona Laurijsse

Een bezoek aan het Verzetsmuseum moet, geheel volgens de nieuwste opvattingen in de museumwereld, ‘een beleving’ worden. Jongeren zouden er meer inzicht van moeten krijgen in het belang van de rechtsstaat, zei directeur Liesbeth van der Horst dinsdagmiddag bij de presentatie van de plannen. “Dat je onder het dictatoriale naziregime was overgeleverd aan een beangstigende willekeur, laten we in veel verhalen zien.” Verhalen die ‘de vergelijking oproepen met actuele voorbeelden uit Rusland’.

In de nieuwe opzet blijft het chronologische overzicht over de geleidelijke ontwikkeling van het verzet. Nieuw zijn films met authentieke beelden en animaties. Door gebruik te maken van kunstzinnige installaties met wisselende materialen verandert de sfeer in de expositieruimtes mee met de alsmaar grimmiger wordende bezettingstijd.

Keerpuntpresentaties

Het museum spreekt van zes ‘keerpuntpresentaties’, die de bezetting in een politieke en internationale context zetten. Waar de oude opstelling het beeld gaf van Nederland als een relatief vreedzaam land dat wordt aangevallen door een brute buitenlandse agressor, is nu de rode lijn dat botsende, totalitaire communistische en nationaalsocialistische ideologieën de democratie in Europa bedreigden.

Het museum wil ook aansluiten ‘bij de trend om de geschiedschrijving niet meer vanuit de doorsnee witte Nederlander te bezien’. “Wij brengen nadrukkelijk naar voren dat Nederland een koloniale macht was,” zei Van der Horst. “Verzetsmensen uit de koloniën zetten zich in voor de bevrijding van Nederland, maar accepteerden de koloniale overheersing niet.”

Opvallend is ook de nadruk op de grijstinten van de oorlog. “Door ons ervan bewust te zijn dat men zich tijdens de bezetting een weg moest zoeken in het onbekende, kunnen we afstand nemen van de reflex tot oordelen. Verzet was en is nooit makkelijk.”

Tussenvormen verzet

In dat kader komen ook ‘tussenvormen’ van verzet aan bod: Duitse bezetters die heimelijk Nederlanders hielpen, het Joods verzet dat tot nu toe nauwelijks is belicht of het verhaal van de politieman die zijn orders opvolgt als hij Joden uit hun huizen haalt, maar later actief wordt in het verzet. Aandacht is er ook voor de rol van seks en drugs: de buitenechtelijke kinderen en het gebruik van het pepmiddel pervitine (chrystal meth), dat mensen niet alleen op de been hield, maar ook overmoedig maakte.

Van der Horst: “We sluiten de nieuwe opstelling af met een reflectieve epiloog over de doorwerking van de gevolgen van de oorlog en de link naar het heden. Nabestaanden van geportretteerden en mensen die nu te maken hebben met dictatoriale onderdrukking en verzet komen aan het woord. Hierin willen we laten zien ingrijpend en gruwelijk oorlog was en is.”