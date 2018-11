Verzetsheld Truus Wijsmuller krijgt eerbetoon

De herdenking vindt om 16.00 uur plaats bij het standbeeld van Geertruida Wijsmuller-Meijer (1896-1978) op het Bachplein.



De verzetsheld bracht vanaf 1938 gevluchte Joodse kinderen uit Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en Polen in veiligheid. Ze verzorgde via Hoek van Holland een transport naar Engeland.



Kristallnacht

Ze reageerde op de Kristallnacht, van 9 op 10 november in 1938. De nazi's vielen die nacht in Duitsland en Oostenrijk binnen bij huizen van Joodse families. Duizenden synagogen en winkels werden vernield en in de brand gestoken.



Tot de Tweede Wereldoorlog op 1 september 1939 uitbrak, lukte het haar om 10 duizend kinderen te redden. Daarna werden de grenzen gesloten.



Na de oorlog zat ze zo'n twintig jaar in de Amsterdamse gemeenteraad. Ook was ze mede-oprichtster van het Anne Frankhuis.



Genodigden

Genodigden voor de herdenking zijn onder andere de Israëlische, Mexicaanse, Oostenrijkse, Portugese, Spaanse en Zwitserse ambassadeurs. Deze landen hebben tijdens de oorlog actief meegeholpen aan het redden van Joden.



Ook zijn het college en de raadsleden van Amsterdam uitgenodigd, evenals Ronald Leopold, directeur van het Anne Frankhuis.