Verzetsheld Henriëtte Pimentel krijgt postuum onderscheiding, 78 jaar na haar dood

Beeld collectie Joods Historisch Centrum

De Amsterdamse was directrice van de crèche tegenover de Hollandsche Schouwburg op de Plantage Middenlaan, waar zo’n vijfduizend Joodse kinderen in de oorlog vlak voor deportatie werden opgevangen. Het overgrote deel van hen werd in concentratiekampen vermoord.

Pimentel redde zeshonderd kinderen, samen met andere verzetsmensen als Piet Meerburg, Walter Süskind (beheerder van de schouwburg) en Johan van Hulst, directeur van de naast de crèche gelegen Hervormde Kweekschool. De kinderen werden, verstopt in dozen en tassen, uit de crèche gesmokkeld en ondergebracht bij gezinnen elders in het land.

“Ze hebben een heel ingenieus systeem opgezet om zoveel mogelijk kinderen te redden,” aldus Liesbeth van der Horst, directeur van het Verzetsmuseum waar de onderscheiding zondag wordt uitgereikt. “Ze kregen daarbij ook hulp van studentengroepen die onderduikadressen regelden. Er hadden nog veel meer kinderen geholpen kunnen worden, maar veel ouders waren niet bereid om hun kinderen af te geven.”

Henriëtte Pimentel. Beeld collectie Joods Historisch Museum

Pimentel werd in juli 1943 gearresteerd en overleed datzelfde jaar in Auschwitz: precies 78 jaar geleden. 36 kinderverzorgsters en 70 kinderen werden ook opgepakt en de crèche moest sluiten.

Joods verzet

De onderscheiding is een antwoord op de vraag naar meer erkenning voor het Joodse verzet. “Er was altijd al de Yad Vashem-onderscheiding,” vertelt van der Horst. “Die is bedoeld voor niet-Joden die Joden hebben geholpen in de oorlog. Maar er zijn ook veel Joodse mensen actief geweest in het verzet, terwijl ze natuurlijk veel risico liepen.”

De onderscheiding wordt sinds 2011 door B’nai B’rith uitgereikt. Orlando Heijmerink, voorzitter van B’nai B’rith Amsterdam, zal de oorkonde overhandigen aan familieleden van Henriëtte Pimentel. Ook zijn enkele voormalig crèchekinderen aanwezig.

Historische tram

Naast de onderscheiding rijdt er zondag een historische tram langs plekken die met Pimentel te maken hebben. Trams waren belangrijk in het verzetswerk van Pimentel. Van der Horst: “Als die voor de deur stopte, konden de kinderen worden weggeloodst.”

Op 29 en 30 juli zal de historische tram opnieuw rijden en is het voor iedereen die belangstelling heeft mogelijk om een kaartje te kopen via de website van het Verzetsmuseum, of via de mail een kaartje te reserveren voor een rit in het najaar. Onderweg wordt verteld over het leven, verzetswerk en de Portugees-Joodse familie van Pimentel.