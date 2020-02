Verzet tevergeefs: 110 bomen in Beatrixpark sneuvelen

Het Beatrixpark. Beeld Roi Shiratski

Dat heeft de rechter vrijdag besloten. Omwonenden hebben een rechtszaak aangespannen om de bomen in het park bij de Zuidas te redden. Tevergeefs, naar nu blijkt. De gemeente Amsterdam wil de bomen kappen om plaats te maken voor twee grote flats op de Zuidas. Dit was al mogelijk vanwege het bestemmingsplan, dat woningbouw toestaat.

De honderdtien bomen kunnen daarvoor best plaatsmaken, zo blijkt uit een rapport van Groenadvies in opdracht van de gemeente. Het gebied ‘valt niet onder waardevol groen’. De boomconsulent stelt dat de bomen moeten blijven als er onder meer sprake is van natuur- en milieuwaarde. Maar dat is bij deze bomen ‘niet in bijzondere mate aanwezig’.

Procedures

“We hebben ons erbij neer te leggen”, zegt Elodie Luinge van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark. “We hebben gedaan wat we konden, maar alle procedures zijn netjes gevolgd, dan houdt het op een gegeven moment op.”

De omwonenden vinden dat er wel degelijk sprake is van beschermwaardig groen, maar kunnen dat niet met een ander rapport onderbouwen. De rechter ziet daarom geen reden om aan de eerder genoemde adviezen te twijfelen.

Luinge: “Het is zonde, je wilt natuurlijk zoveel mogelijk groen behouden. Het is ons wel gelukt om de bomen te behouden tot de bouw echt begint, anders waren ze allang weggeweest.”