Verzet tegen terugkeer Loek Winter bij MC Slotervaart

De PvdA en SP vinden een rentree van Winter en de andere oud-eigenaren van het ziekenhuis onwenselijk.



Afgelopen vrijdag meldde vastgoedonderneming Zadelhoff hen 45 miljoen euro te gaan lenen. Met dat geld willen ze alle schuldeisers voldoen, waarna het faillissement kan worden opgeheven en het pand weer in handen zou moeten komen van Winter en de andere aandeelhouders van MC Slotervaart BV.



De raadsfractie van PvdA wil in schriftelijke vragen weten of het stadsbestuur dit ook onwenselijk vindt. Ook is de PvdA benieuwd hoe het college 'haar voorkeursrecht gaat gebruiken'.



Speculanten

De gemeente heeft een voorkeursrecht bedongen bij de verkoop van het pand, om te voorkomen dat het in handen valt van speculanten en om te garanderen dat een zorgfunctie behouden blijft.



Het pand staat nu nog te koop. De curator wil met de opbrengst een deel van de schulden aflossen. Maar als Zadelhoff zijn zin krijgt, zal de verkoop niet doorgaan.Ook PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen kondigt schriftelijke vragen aan.



Ze noemt het 'onverteerbaar als Loek Winter en de andere oud-aandeelhouders die een grote rol hadden in het faillissement er alsnog met winst van door gaan'. De Amsterdamse SP-fractieleider Erik Flentge noemt dat vooruitzicht 'uiterst cynisch'. "Ik vertrouw het voor geen cent en heb er grote zorgen over."



Terughoudend

Ook hij wil weten wat het college ervan vindt. Een eerste reactie van het stadsbestuur afgelopen vrijdag was terughoudend: 'We hebben zorgen over de betrokkenheid van zorgondernemer Loek Winter, vanwege de maatschappelijke impact die het faillissement van het Slotervaartziekenhuis heeft gehad. We wachten een officieel bericht van vastgoedondernemer Zadelhoff af.'



Zadelhoff heeft toestemming van de gemeente nodig om medeaandeelhouder te worden in MC Slotervaart BV, zoals het bedrijf beoogt. Ook is het de bedoeling een deel van het gebouw geschikt te maken voor bewoning door medisch personeel en het te laten fungeren als 'medisch centrum' voor de regio.