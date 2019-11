Verzet tegen nieuwe regels Amsterdamse woningmarkt

Wethouder Laurens Ivens van wonen, bouwen, wijkaanpak, groen en dierenwelzijn. Beeld ANP

Het was chaos, woensdag in de Stopera. Tientallen studenten, beleggers en houders van een Bed&Breakfast wilden inspreken in de vergadering van de raadscommissie en zorgden voor lange rijen bij de ingang. Uiteindelijk moest de vergadering uitwijken naar een grotere zaal.

Deze opkomst kwam voort uit ongenoegen over de nieuwe regels die wethouder Laurens Ivens wil invoeren om de woningmarkt te beteugelen. Zo wil hij paal en perk stellen aan de verkamering van huizen, het fenomeen waarbij beleggers huizen opkopen, opdelen in kamers, die ze vervolgens verhuren aan, veelal, studenten of jonge werkenden. Verhuurders moeten voortaan een vergunning hebben en elke huurder een individueel contract aanbieden. Voor elke wijk geldt straks een maximum aan verkamering. “Als je iets wil doen aan verkamering in deze stad, moet je regels stellen,” aldus Erik Flentge (SP), partijgenoot van Ivens.

Op deze manier wil Ivens overlast verminderen, uitbuiting van huurders tegen gaan en voorkomen dat woonblokken uitgroeien tot studentenhuizen.

Illegale situatie

Jongeren vrezen, zo bleek uit de inspraak, dat hun verhuurders geen vergunning aanvragen, vanwege de kosten en moeite. De volgende stap is dat ze de huurders op straat zetten om een einde te maken aan de illegale situatie. “Ik ken al negentig verhalen van studenten die op straat zijn gezet,” zei een inspreker. Een petitie van studentenorganisaties tegen de nieuwe regels is inmiddels meer dan drieduizend keer ondertekend.

Een groep insprekers uit Nieuw-West pleit juist voor regulering, omdat beleggers woningen opkomen in hun flat en die verhuren aan jongeren, hoewel dat niet mag volgens de huisregels. Handhaving van de regels is lastig, vanwege de grote financiële belangen. “Zelfs geweld wordt niet geschuwd.” Ze ondervinden overlast van de nieuwe huurders.

De nieuwe regels nopen woningcorporaties te stoppen met de zogenoemde friendscontracten, vernoemd naar de bekende serie over een groep samenwonende jongeren in New York. Deze contracten zijn in het leven geroepen om studenten en starters op de arbeidsmarkt de mogelijkheid te geven samen een woning in de vrije sector te huren en te delen. De gemeente wil volgens Egbert de Vries, directeur van de koepel van Amsterdamse corporaties, dat de woningen voortaan worden opgedeeld in één kamer per bewoner. “Wij willen dat helemaal niet,” zegt De Vries. “Als we dat huis daarna aan een gezin willen verhuren, moeten we de verbouwing weer ongedaan maken.”

Volgens De Vries komt er een einde aan enkele honderden van deze contracten. Hij sluit niet uit dat corporaties jongeren op straat moeten zetten, al proberen ze dat te voorkomen. Ook beleggers roepen dat ze niet meer zullen verhuren aan groepen jongeren, als ze iedereen een individueel contract moeten bieden. Dat is niet meer rendabel.

Vergunningsplicht

Ivens stelt ook een vergunningsplicht in voor Amsterdammers die in hun huis een Bed&Breakfast hebben. Ook stelt hij quota in voor bepaalde buurten. Als dit plafond wordt overschreden, volgt een loting. Bestaande B&B’s krijgen vijf jaar respijt.

Enkele houders van B&B’s zeggen dat ze voor hun inkomen afhankelijk zijn van verhuur aan toeristen. Sommigen vrezen de stad te moeten verlaten als ze geen vergunning meer krijgen. GroenLinks-raadslid Dorrit de Jong merkte op dat enkele houders van B&B’s de eindjes aan elkaar moeten knopen, maar dat in de stad toch ook heel veel geld wordt verdiend met verhuur. “Het dilemma is: hoe zorgen we dat we mensen helpen, die het niet redden, maar dat we ook een einde maken aan de vercommercialisering van de stad.”

Het debat is nog niet afgerond: de raad spreekt in december verder over de huisvestingsverordening.

Wat staat er in de nieuwe Huisvestingsverordening: