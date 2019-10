Verzet tegen meer festivals in Twiske: ‘Opeens noemen ze het een park’

Dance­festival Welcome to the Future wil uitbreiden naar twee dagen. Beeld Amaury Miller

In een nieuw ambitiedocument wordt het groengebied Het Twiske omschreven als een platform voor de beleving van het metropolitaan landschap. Dat voorspelt weinig goeds, vindt voorzitter Oliver Tan van Hart voor Het Twiske, de actiegroep uit Landsmeer die zich sterk maakt voor behoud van rust en natuur in het gebied. “In officiële stukken wordt plots ook gesproken over het Twiskepark. Maar Het Twiske is helemaal geen park, het is een natuurgebied.”

De actiegroep heeft het druk, op tafel ligt ook nog een verzoek van de organisatie van Welcome to the Future om het dancefestival uit te breiden naar twee dagen. Tan: “Wij begrijpen dat het voordelen heeft voor de organisator. We hebben vooral problemen met de plannen om de bezoekers te laten overnachten op een camping met vierduizend plekken. Dat is geen goed idee, zeker niet tijdens het broedseizoen van de roerdomp.”

Het bestuur van Recreatie Twiske-Waterland, dat in opdracht van de provincie Noord-Holland Het Twiske beheert, stemde eerder al in met de plannen voor uitbreiding. Onbegrijpelijk, vindt Tan, maar niet onverklaarbaar. “Het bestuur moet de balans tussen natuur en recreatie bewaken, maar zit te springen om extra inkomsten. Die worden gevonden in de festivals. Het ontbreekt aan financiële prikkels om de natuur te beschermen. Dan valt de keuze al snel uit in het voordeel van de festivals.”

Vergunning

Vandaar dat de actiegroep zijn hoop heeft gevestigd op de gemeente Landsmeer die elk jaar een evenementenvergunning voor Welcome to the Future moet afgeven. Hoewel de organisatie van het festival uit Landsmeer komt, en het doorgaans ook weinig zin heeft om in Volendam te vragen of Jan Smit wat zachter kan zingen, is Tan optimistisch. “We hebben contact met fracties die ook steeds kritischer kijken naar de belasting van het natuurgebied.”

Interessant kan ook nog de rol van de provincie worden. Ook daar moet het licht nog op groen worden gezet. Bij de laatste verkiezingen is de oppermachtige VVD als beschermheer van economische bedrijvigheid afgelost door GroenLinks. Mogelijk leidt dat tot een andere afweging dan voorheen. Tan: “We hebben nu ook zoiets als het stikstofarrest. De wereld ziet er heel anders uit dan vijf jaar geleden, toen festivals alleen maar leuk waren.”

Namens Recreatie Twiske-Waterland laat Marieke van Beugen weten dat het besluit voor de uitbreiding weloverwogen is genomen. “We hebben samen met gemeente en provincie afgesproken dat in Het Twiske ruimte is voor grootschalige festivals met meer dan tienduizend bezoekers. Er is toestemming voor vijf geluids­dagen. Het lijkt ons gunstiger om een tweedaags festival te hebben dan die twee geluidsdagen uit te smeren over twee weekeinden.”

Minder overlast

Ook de mogelijkheid van een overnachting zorgt volgens Van Beugen per saldo voor minder overlast. “De bezoekers die blijven slapen blijven op het terrein. Dat scheelt verkeers­bewegingen. We beginnen met een camping met vierduizend plekken met de mogelijkheid om daar in de toekomst achtduizend van te maken. Dat gaat niet ten koste van de natuur, het grasland is nu in gebruik als parkeerterrein. De kosten van de inrichting worden gedeeld met de organisatie.”

Dat de beheerder zijn groene ambities op een laag pitje zet in ruil voor klinkende munt, wordt tegengesproken. “Het is waar dat wij nu dankzij de festivals zwarte cijfers schrijven. Daar is iedereen blij mee. Er zijn ook commerciële activiteiten die we buiten de deur houden. Maar de festivals trekken een jonge doelgroep naar Het Twiske die zich daar anders niet snel laat zien. En er is nu eenmaal vraag naar grootschalige evenementen, daar houden we ook rekening mee.”