Verzet tegen kap 14.000 bomen in Ouderkerk: ‘We zijn het kind van de rekening’

Het plan om 14.000 bomen te kappen langs de A9 zorgt voor beroering in Ouderkerk aan de Amstel. En dan vooral omdat duizenden bomen moeten wijken voor een nieuw benzinestation.

Rijkswaterstaat wil maximaal 14.000 bomen kappen om plaats te maken voor de verbreding van de A9 bij Ouderkerk aan de Amstel. Het gemeentebestuur van Ouder-Amstel is van plan om de kapvergunning af te geven.

Het hoge aantal bomen dat moet wijken zorgt voor rumoer in het dorp. Bewoner Rits Dijkstra verwijst naar de president van Brazilië die wereldwijd onder vuur ligt omdat hij de regenwouden rond de Amazone niet beschermt. “Een Bolsonaro zou in Ouder-Amstel niet opvallen.”

“Sommige bomen zijn al veertig jaar oud,” zegt Dijkstra. Er komen wel nieuwe bomen voor in de plaats. Ouder-Amstel en ook Rijkswaterstaat hebben als beleid dat ze voor elke boom die ze kappen een nieuwe boom terugplanten. “Maar dat zijn van die sprietjes van drie meter,” zegt Dijkstra. “Voordat ze weer tot 20 of 25 meter komen, zijn we tientallen jaren verder.”

Beperken tot 10.000

Ouder-Amstel hoopt de kap tot zo’n tienduizend bomen te beperken. “Uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk bomen behouden,” zegt een woordvoerder. Hoeveel bomen kunnen blijven staan is afhankelijk van de werkwijze van aannemersconsortium Veenix die deze week als winnaar uit de aanbesteding is gekomen.

“Ouder-Amstel had het natuurlijk liever niet gehad,” zegt een woordvoerder. Het gemeentebestuur ziet geen mogelijkheid om de kap tegen te houden. De verbreding van de snelwegen is al onherroepelijk geworden. Het besluit voor de verbreding van de snelweg door Amstelveen, Ouderkerk en Amsterdam-Zuidoost stamt immers al uit 2011 en tot aan de Raad van State is er vergeefs tegen geprotesteerd.

Verbazing

Maar Dijkstra vindt dat de gemeente zich niet zo makkelijk moet neerleggen bij de bomenkap. “Het hele denken over klimaat en natuur is totaal anders dan toen het besluit voor de wegverbreding is genomen. Kijk alleen eens naar de hele stikstofdiscussie.” Omdat Nederland volgens de Raad van State zijn natuur niet goed beschermt tegen de uitstoot van stikstof mogen 18.000 bouwprojecten vooralsnog niet beginnen.

“Dat is de verbazing in het dorp. Tien jaar terug was er misschien draagvlak voor het verbreden van een weg, maar in 2019 ligt het heel anders,” zegt Dijkstra. Binnen de Stichting Vrienden van Ouderkerk wordt de komende weken nagedacht of er nog mogelijkheden zijn om de kap aan te vechten, zegt hij. “Over een paar jaar kijken we terug en dan zeggen we: Wat hebben we gedaan?”

De grootste verbazing is nog dat duizenden bomen moeten wijken voor de bouw van een nieuw benzinestation. “Als we straks terugkijken zeggen we: benzine, dat is dat spul wat je in een auto stopte.”

Benzinestation

Het benzinestation is gepland aan de A9 langs de noordelijke rand van de polder De Ronde Hoep. In de aanvraag voor de kapvergunning wordt uitgelegd dat Nederland om de twintig kilometer snelweg een ‘brandstofverkooppunt’ wil hebben. Bij Amstelveen zit nu het benzinestation van Tango, maar dat komt in de knel vanwege de wegverbreding daar. Daarmee zou van Heemskerk tot aan de A2 bij Maarssen geen benzinepomp zitten, een afstand van 52 kilometer. Rijkswaterstaat heeft vijf andere plekken langs de A9 bekeken, maar uiteindelijk is de keuze toch op Ouderkerk aan de Amstel gevallen.

Ook de bouw van het benzinestation is al tot aan de Raad van State uitgevochten, schrijft het gemeentebestuur in de kapvergunning die vanaf vorige week ter inzage ligt in het gemeentehuis. Volgens Ouder-Amstel gaan het benzinestation en de verzorgingsplaats waar automobilisten even kunnen uitblazen ten koste van zo’n 3500 bomen. De overige bomen moeten wijken voor de extra rijstroken van de A9 en de bouwwerkzaamheden.

“We willen zoveel mogelijk bomen herplanten,” laat Ouder-Amstel weten. Maar nu al staat vast dat binnen het gebied rond de snelweg geen ruimte is voor alle bomen. Voor een deel zal Rijkswaterstaat de gemeente financieel compenseren en dat geld zal worden gebruikt voor natuur elders in Ouder-Amstel. Daarvoor denkt het gemeentebestuur aan natuurvriendelijke oevers met ruimte voor planten, vissen en insecten.