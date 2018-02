Verwijderde journalist bij Holleederproces 'is actrice'

'Van geen kwaad bewust'

'Ik was me van geen kwaad bewust,' aldus Van Bohemen in een reactie op het incident. 'Ik was naar de rechtbank - een plek waar ik echt nog nooit ben geweest - gegaan om me te verdiepen in de stem en het Amsterdamse accent van Sonja Holleeder. Dit ter voorbereiding van mijn rol. Toen ik daar zat besloot ik een kort stukje op te nemen met mijn gsm. Wist ik veel dat dat niet mag in een rechtbank. Ik werd vrijwel direct aangesproken door een rechtbankmedewerkster. Die vertelde mij dat wat ik had gedaan ten strengste verboden is,' zo zei ze tegen het AD.



"Wie dat doet wordt verwijderd en komt er ook niet meer in," aldus de rechtbankvoorzitter 's middags over de geluidsopnamen. De opnamen zijn gewist.



