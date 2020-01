Verwarring over rol Giërmo B. in moordzaak advocaat Wiersum

Beeld ANP

Reden voor de verwarring is de juridische formulering van de aanklacht tegen B., die het Openbaar Ministerie verspreidde omdat hij 15 januari voor het eerst voor de rechter zal verschijnen. Voor niet-juristen kan die lastig te lezen zijn.

Primair wordt de Almeerder beschuldigd van het ‘tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen’ Wiersum te hebben omgebracht door hem ‘na kalm beraad en rustig overleg’ dood te schieten.

Daarin zou je kunnen lezen dat B. volgens het OM de schutter is, maar dat staat er niet en die conclusie wil justitie ook (nog) niet trekken.

Medepleger

Giërmo B. is volgens het OM ‘medepleger’ van de moord en heeft Wiersum vanaf 30 augustus volgens justitie ook ‘tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen’ geobserveerd in twee van de zeker drie gestolen voertuigen die de daders hebben gebruikt – een Opel Combo en een Volkswagen Transporter.

Hij wordt ook beschuldigd van de heling van die bestelwagens vanaf 11 juni in Amsterdam, Rotterdam of elders. Op de bestelwagens zaten gestolen kentekenplaten.

Advocaat Tjalling van der Goot van B. was verbaasd door het bericht dat het Openbaar Ministerie zijn cliënt als schutter zou hebben neergezet, anderhalve week voor de eerste zitting. “In de dagvaarding staat niet dat hij de schutter is, maar dat hij wordt beschuldigd van het medeplegen van de moord. Dat kan variëren van het schieten tot het verlenen van belangrijke hand- en spandiensten,” zegt Van der Goot. Of uit het dossier het beeld rijst dat B. van het schieten wordt verdacht? “Daar wil ik nu verder niets over zeggen, voordat de rechtbank de zaak behandelt.”

Giërmo B. is geen onbekende van de politie. In 2013 stond hij terecht voor twee overvallen die ze een jaar eerder hadden gepleegd op Willie het Verfboertje in Woudenberg en op een echtpaar in Tienhoven. De slachtoffers bij beide overvallen werden bedreigd en vastgebonden. De daders gingen er vandoor met tienduizenden euro’s en sieraden. Tegen B. en een metgezel werd toen acht jaar cel geëist. Na hoger beroep werden de twee aan het eind van 2013 veroordeeld tot zeven jaar cel.

Jaren later heeft Giërmo B. ook nog in Lelystad terechtgestaan voor het in bezit hebben van te grote hoeveelheden softdrugs. Onduidelijk is of dat gebeurde tijdens het uitzitten van de eerdere celstraf voor de gewelddadige overvallen.

Zitting

Naar verluidt zit ook een neef van de vorige maand in Dubai gearresteerde Ridouan Taghi vast voor de schokkende moord. Naar Taghi wordt gewezen als opdrachtgever.

De zitting woensdag 15 januari is in de extra beveiligde locatie Bunker in Amsterdam. Het gaat om een voorbereidende zitting, daarin wordt onder meer gekeken naar de voorlopige hechtenis van B. Wanneer de zaak inhoudelijk dient is nog onduidelijk.

Advocaat Derk Wiersum werd op 18 september op straat doodgeschoten. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij in het grote liquidatieproces Marengo, waarin Taghi hoofdverdachte is. Taghi wist lang uit handen van politie en justitie te blijven, maar werd in december toch opgepakt in Dubai. Dat land stuurde hem binnen enkele dagen als ongewenst vreemdeling naar Nederland. De volgende inleidende zitting van Marengo staat eind februari op de agenda.

De moord op Wiersum schokte de maatschappij. Mede hierdoor is het Marengo-proces met nog meer veiligheidsmaatregelen omgeven. De nieuwe advocaten van kroongetuige B. zijn tot nu toe anoniem gebleven.