Verwarring over coronaboetes: ‘We zijn zonder pardon op de bon geslingerd’

‘Ik had net boodschappen gedaan en was eigenlijk onderweg naar huis’

Marie (27), die niet met achternaam genoemd wil worden, kreeg eind april een boete vanwege het samenscholingsverbod.

“We waren met z’n drieën − een stelletje en ik − en zaten op een groot bankje, aan het begin van de Weesperzijde met elkaar te praten. Tussen ons in stonden tassen en jassen, en ik was me van geen kwaad bewust. We hielden immers afstand en daarnaast was het mij ook niet duidelijk dat het verbod al gold vanaf drie personen. Ironisch gezien hadden we het nog over hoe druk het was: er was zelfs een groep van zeven personen aan het picknicken, met barbecue en al. Asociaal, vonden we het, dat doe je toch niet?”

“Ineens hoorde ik in mijn oor: staan jullie op hetzelfde adres ingeschreven? Het waren twee agenten. Daar konden we niet bevestigend op antwoorden, want ook mijn vriendin en haar partner staan dat niet, ook al wonen ze sinds het begin van de quarantaine wel samen. Er was geen ruimte voor discussie: ze slingerden ons zonder pardon op de bon. Als we een waarschuwing hadden gekregen, waren we sowieso direct vertrokken. De picknickende groep werd overigen gewoon met rust gelaten.”

“Ik ben vooral boos om de opmerking die ze erbij maakten: ‘Als je 20 centimeter opzij had gezeten, waren we waarschijnlijk doorgefietst.’ Ze hebben ook helemaal niet opgemeten hoe ver we uit elkaar zaten. Daarbij had ik net boodschappen gedaan en was ik eigenlijk onderweg naar huis. We zaten er misschien tien minuten. Ik ga de boete in ieder geval aanvechten. Dat geldbedrag is vervelend, maar ik vind het nog veel erger dat er ook een strafblad bij komt kijken. Dat heb ik echt niet verdiend.”