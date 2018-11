Verwarde man parkeert auto op druk kruispunt

De politie kreeg rond 11.40 uur meldingen dat iemand zijn auto op deze ongelukkige plek geparkeerd had. Het voertuig was leeg en zorgde voor flinke opstoppingen voor het verkeer. Trams konden er niet door en auto's moesten er gevaarlijk omheen manoeuvreren.



Een sleepwagen van de politie moest ter plaatse komen om het voertuig mee te nemen.



De auto bleek daar neergezet te zijn door een verwarde man. Die werd even later in een winkel in de buurt aangehouden, nadat hij daar een aantal kledingrekken had omgegooid.