Verward op straat: het is een nieuwe epidemie

26.000 Vorig jaar is in Nederland 26.000 keer een psychiatrische dwangbehandeling opgelegd, een record.

In Amsterdam waren er vorig jaar 6296 meldingen van mensen met verward gedrag waar de politie op af is gestuurd. Ook dat is een record, in 2016 waren dat er nog 5615.



Bovendien lijkt ook de ernst van de incidenten toe te nemen, zegt de Amsterdamse korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg. Met regelmaat worden na een melding speciale teams ingezet.



Aalbersberg vindt dat er vanuit de zorg meer moet worden gedaan. "Net zoals de politie zouden ook professionals uit de zorg en ondersteuning 24/7 beschikbaar moeten zijn in wijken en buurten."



Ook hij benadrukt het belang van een vangnet thuis. "Bij mensen die veelvuldig met de politie in aanraking komen, ontbreekt het vaak aan een stabiele levensstructuur. Het is essentieel het belang van de persoon centraal te stellen en oplossingen te realiseren dwars door alle muren en schotten van organisaties heen."



Geïsoleerd raken

Volgens Johan Legemaate, UvA-hoogleraar gezondheidsrecht en gespecialiseerd in dwangrecht, kunnen er meer factoren van invloed zijn op het aantal gedwongen opnames, afgezien van het terugschroeven van het aantal bedden in de psychiatrische instellingen.



"Het is lastig te beoordelen waar het nou precies aan ligt. Het zou ook te maken kunnen hebben met een afnemende tolerantie."



"Of verstedelijking - wat in Amsterdam een rol kan spelen. In een stad kunnen mensen makkelijker geïsoleerd raken en dan is het minder zichtbaar als ze afglijden. Misschien is het ook wel zo dat er meer mensen zijn met psychiatrische problemen. We moeten eerst weten wat de oorzaak is, dan weten we ook aan welke knoppen we moeten draaien."