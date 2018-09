Verwachte verbetering blijft uit: lucht in de stad nog net zo vies

De luchtvervuiling door fijnstof en stikstof­dioxide (NO2) kwam vorig jaar in veel Amsterdamse straten weer boven de normen van wereldgezondheidsorganisatie WHO uit. Tot die conclusie komt de GGD in het jaarrapport over de luchtkwaliteit in 2017.



In de helft van de 74 straten met een meetpunt zat gemiddeld meer NO2 in de lucht dan de 40 microgram per kubieke meter die de WHO aanvaardbaar acht. Ook de fijnstofnormen van de WHO werden op veel plekken overschreden.



Aan de Prins Hendrikkade, al jaren een zorgenkind, kwam zelfs een NO2-jaargemiddelde van 58,5 uit de bus. Andere uitschieters waren Damrak, Overtoom, Spaarndammerdijk en Stadhouderskade.



Niet beter, niet slechter

De luchtkwaliteit is net als in 2016 niet ver­beterd en niet verslechterd, concludeert de GGD. Voor het tweede jaar op rij zet de gestage daling van de hoeveelheid fijnstof en NO2 in de lucht níet door. Schonere lucht was wel ­verwacht, vanwege genomen milieumaat­regelen en omdat het wagenpark langzaam schoner wordt.