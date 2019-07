‘Vervuild slib kwam terecht in Noordzeekanaal door problemen AEB’

Een scheidingsinstallatie van het AEB. Beeld Charlotte Odijk

Dat meldt NRC, na bevestiging van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Het afvalbedrijf meldde begin deze maand dat vier van haar verbrandingslijnen vanwege grote mankementen zijn stilgelegd , waardoor de veiligheid niet kan worden gewaarborgd. De mankementen zouden ook bij de verwerking van slib uit de rioolwaterzuivering voor problemen zorgen.

In het zuiveringsslib zit van alles dat we in Amsterdam door de wc en de gootsteen spoelen. De smurrie die overblijft nadat Waternet er alle nuttige grondstoffen uit heeft verwijderd, wordt bij AEB verbrand, of beter gezegd: meeverbrand. Slib gaat namelijk alleen in vlammen op als het met brandbaar materiaal wordt gemengd. Het was echter onbekend dat dit jaar de problemen zo groot waren geworden, dat daardoor de verwerking van slib in moeilijkheden kwam.

Het zogeheten ‘zuiveringsslib’ bestaat vooral uit bacteriën, waar ook ziekteverwekkende soorten bij zitten. Daarnaast zou het slib veel fosfaat en metalen bevatten, waardoor het de waterkwaliteit schaadt. Volgens het waterschap Amstel, Gooi en Vecht kwamen bij drie incidenten steeds ‘enkele tientallen tonnen’ slib ongewild in het water terecht. Dat gebeurde bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in het Westelijk Havengebied, gevestigd naast het AEB.

Het slib werd daar ‘opgespaard’ omdat het niet naar de verbrandingsoven kon. Daardoor zat er te veel slib in de rioolwaterzuiveringsinstallatie en kon het niet goed meer bezinken, aldus een woordvoerder van het waterschap tegen het NRC. “Bij zware regenval spoelt het slib dan mee met het gezuiverde afvalwater naar het oppervlaktewater.”

Rijkswaterstaat, dat toezicht houdt op het milieu in het Noordzeekanaal, wil niet oordelen of het waterschap iets toe te rekenen valt.