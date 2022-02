Vertrouwenspersoon en VOG verplicht: wethouder wijst sportclubs op veilige omgeving

Beeld ANP

De brief is gestuurd naar aanleiding van de recente misstanden bij Ajax en The Voice. In de brief staat dat iedereen in Amsterdam veilig moet kunnen sporten op een sportclub, en dat dat bewustzijn nog eens is versterkt door de gebeurtenissen bij Ajax. Omdat het zou kunnen dat mensen zich nu extra gesterkt voelen om zich bij de vertrouwenspersoon van de club te melden, roept Kukenheim de sportclubs op om er in dat geval ook echt voor de slachtoffers te zijn.

De belangrijkste boodschap, zo schrijft ze, is om niet weg te kijken, alert te zijn en verontrustende signalen altijd te melden of te bespreken met iemand binnen de club. Ze wijst ook op de drie basiseisen die sinds 1 januari 2022 verplicht zijn vanuit het Amsterdamse Sportakkoord.

Vertrouwenspersoon

Zo moet iedere trainer die met de jeugd of kwetsbare groepen werkt over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) beschikken en de Gedragscode voor Trainers en Begeleiders van het Centrum Veilige Sport Nederland kennen, ondertekenen en daarnaar handelen. Ook moeten clubs een vertrouwenspersoon aanstellen bij wie leden terecht kunnen met meldingen van grensoverschrijdend gedrag of vermoedens daarvan.

Voor voorzitters of bestuursleden die niet precies weten hoe zit dit onderwerp op een tactvolle manier onder de aandacht van hun leden moeten brengen, is een voorbeeldbrief meegestuurd. Daarin staat onder meer dat leden die vormen van grensoverschrijdend gedrag binnen de club ervaren, zich kunnen melden bij een vertrouwenspersoon.